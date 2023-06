Ediţia de anul acesta a Festivalului de Film Tribeca, dedicată 'poveştilor nespuse'.

Festivalul de Film Tribeca, din New York, începe miercuri, într-o nouă ediţie dedicată "poveştilor nespuse", aşa cum sunt documentarele despre actorul Rock Hudson şi prezentatorul de ştiri Dan Rather, ce vor fi prezentate în cadrul festivalului, transmite luni Reuters.

Aproape 70% dintre filmele ce vor fi prezentate în festivalul (7 - 18 iunie) sunt regizate de femei, iar 43 dintre regizori se află la debut.

Festivalul de Film Tribeca a fost înfiinţat în 2001 de actorul american Robert De Niro şi de producătoarea Jane Rosenthal pentru a revitaliza districtul newyorkez Manhattan după atacurile din 11 septembrie asupra World Trade Center, conform Agerpres.

"Una dintre caracteristicile Tribeca este că avem o ofertă atât de diversă de poveşti şi realizatori de filme", a declarat Jane Rosenthal pentru Reuters. "Cred că multe dintre acestea i se datorează lui Bob (De Niro), care este mereu în căutarea acelor poveşti interesante şi nespuse", a adăugat ea.

Anul acesta, un loc important în programul festivalului este ocupat de filme şi documentare biografice. Printre acestea se numără un film despre jucătorul de baseball Bucky Dent, regizat de actorul David Duchovny şi un documentar despre actorul Rock Hudson, una dintre primele personalităţi publice care au murit din cauza complicaţiilor asociate SIDA.

Şapte jocuri video vor fi de asemenea lansate la festival, printre care "The Expanse: A Telltale Series"' - un prequel la cunoscutul serial SF, care le va permite jucătorilor să preia rolul lui Camina Drummer.

De asemenea, în cadrul festivalului va fi sărbătorită muzica hip-hop, care împlineşte 50 de ani, prin lansarea documentarului "All Up in the Biz", despre legendarul interpret hip-hop newyorkez Biz Markie.

În total, le ediţia de anul acesta a festivalului vor avea loc peste 600 de evenimente, iar conform organizatorilor sunt aşteptaţi peste 130.000 de participanţi.