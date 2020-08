Ediție restrânsă a festivalului Jazz in the Park în luna septembrie, la Cluj

Festivalul Jazz in the Park va avea loc în luna septembrie, într-o ediție restrânsă în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, anunță MEDIAFAX.

Alin Vaida, director Jazz in the Park, declară că din restricţiile pandemiei s-a reușit o versiune mică Jazz in the Park – Tiny Version, respectând toate condiţiile impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

„Acest eveniment va avea mai mult decât concerte, va crea o posibilitate de relaxare pentru participanţi, cu multe activităţi, o plimbare în parc. Regulile din partea noastră sunt simple. Menţineţi distanţarea conform regulilor aflate în vigoare, purtaţi mască în cadrul evenimentului”, a spus Vaida.

În cadrul festivalului vor susține concerte Teodora Brody Enache, Damian Drăghici Etnic Jazz Band şi JazzyBIT.

Ionuţ, un fan al festivalului, şi-a cumpărat deja bilete online pentru toate cele trei zile de festival.

„Mă bucură foarte tare că au găsit o soluţie să putem asculta jazz şi anul acesta, ar fi fost trist fără, mai ales că până acum nu am ratat nicio ediţie din festival. Mi-am cumpărat bilet chiar imediat după ce au anunţat că se întâmplă evenimentul. O să merg cu soţia”, a spus Ionuț Robu.

Jazz in the Park - Tiny Version va avea loc în perioada 18-20 septembrie.