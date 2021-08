Editura Nemira lansează prima selecţie de audiobook-uri în limba română: 'Urzeala tronurilor' și 'Jocurile foamei', în portofoliu

Editura Nemira lansează prima selecţie de audiobook-uri în limba română disponibile exclusiv în platforma digitală Echo, care poate fi accesată din aplicaţia de mobil sau tabletă, potrivit news.ro.

Nemira aniversează anul acesta 30 de ani de la înfiinţare, timp în care a adus zeci de mii de cărţi în bibliotecile românilor şi sute de ebooks pe dispozitivele de lectură. Cu audiobook-urile se deschide o nouă etapă de dezvoltare.

Alături de alte edituri de prestigiu, Nemira va fi prezentă pe platforma Echo cu audiobook-uri ale celor mai populare volume şi serii din portofoliu, printre care „Biblioteca de la miezul nopţii”, de Matt Haig, seriile „Urzeala tronurilor”, de George R.R. Martin, „Dune”, de Frank Herbert sau „Jocurile Foamei”, de Suzanne Collins, romane de Stephen King („Shining”, „Misery”, „Mai târziu” şi altele), science fiction clasice precum „Picnic la marginea drumului”, „Jocul lui Ender” sau „Mâna stângă a întunericului”, romance de Dinah Jefferies, romanele premiate ale lui Julian Barnes, volume de nonficţiune precum biografia lui Freddie Mercury, dar şi cărţi pentru copii din colecţia Nemi: romanele lui Jill Tomlinson sau seria „Lama Lama”.

În lunile următoare, sunt în pregătire audiobook-uri pentru multe alte titluri bestseller Nemira precum „Călătoarea”, primul volum din seria „Outlander”, de Diana Gabaldon, „Proiectul Hail Mary”, de Andy Weir, „Oraşul care ne uneşte”, de J.K. Jemisin sau „JFK”, de Stephen King.

Fiecare carte este citită de voci potrivite pentru a reda cât mai bine tonul cărţii. Printre actorii cu care a lucrat editura se numără Andi Vasluianu (pentru „Dune”), Mihai Baranga (pentru „Urzeala tronurilor”), Andrei Huţuleac (pentru „Proiectul Hail Mary” şi „Povestea vieţii tale”), Ştefan Forir, Corina Moise, George Gâdei.

„De 30 de ani Nemira le aduce cititorilor cele mai interesante apariţii editoriale internaţionale pe piaţa din România şi are ca misiune plăcerea lecturii. Din dorinţa de a fi cât mai aproape de cititorii noştri şi a le oferi o nouă experienţă a lecturii, am decis să investim anul trecut în producţia de audiobooks, un segment în continuă creştere pe piaţa internaţională. Am ales cele mai îndrăgite cărţi Nemira, am căutat vocile cele mai potrivite pentru poveste şi stilul autorului, iar acum zeci de audiobook-uri Nemira vă aşteaptă să le descoperiţi pe platforma Echo şi multe alte titluri noi sunt în pregătire. Ducem plăcerea lecturii mai departe într-o nouă etapă pentru editura noastră şi sperăm să aducem multă bucurie cu aceste audiobookuri cititorilor noştri”, declară Ana Nicolau, director al editurii.

Echo este prima platformă românească de audiobooks, un pas important pentru dezvoltarea durabilă a pieţei digitale de carte şi în întâmpinarea obiceiurilor de consum ale cititorilor în continuă dinamică. Echo are o ofertă generoasă de conţinut audio premium, în parteneriat cu cele mai mari edituri din România. Platforma este gândită extrem de user-friendly, putând fi accesată din aplicaţia de mobil sau tabletă, cu un model de abonare intuitiv care se modelează pe obiceiurile de consum ale fiecărui utilizator.