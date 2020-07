Eduard Grosu este primul ciclist profesionist din România: Prietenii îmi spun că m-am născut pe bicicletă

Eduard Grosu este primul ciclist profesionist din România. A parcurs până acum peste 500.000 de kilometri pe bicicletă și spune, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că a câștigat primul concurs la vârsta de 3 ani, anunță MEDIAFAX.

Eduard Grosu este de ani de zile cel mai bun ciclist român. Tatăl său, fost campion naţional, i-a insuflat pasiunea pentru acest sport.

Din 2014, Eduard a devenit primul ciclist profesionist din România, la doar 21 de ani. A participat de două ori la Turul Italiei, iar în acest an a ratat la mustaţă un wild-card pentru Turul Franţei.

Pandemia l-a prins la Zărneşti, acolo unde se antrenează intens pentru reluarea competiţiilor. Prima dintre ele va fi Turul Sibiului, între 23 şi 26 iulie.

Eduard Grosu a acordat un interviu MEDIAFAX în care a vorbit despre pasiunea sa și despre planurile lui, după pandemie:

Reporter: Eduard, spune-mi când şi cum ai învăţat să mergi pe bicicletă?

Eduard Grosu: Am început de foarte mic, pe la vârsta de doi ani am avut prima bicicletă cu roţi ajutătoare. Apoi, la vârsta de trei ani, am participat la primul concurs de biciclete. L-am şi câştigat! Pasiunea a venit datorită tatălui meu care este un fost ciclist, fost campion naţional al României. La momentul la care eu am început ciclismul, el era antrenorul echipei din Zărneşti şi aşa a început pasiunea

R: Care a fost prima ta bicicletă? Ai avut Pegas?

E.G.: Am avut un Tohan, deoarece şi echipa din Zărneşti este echipa uzinelor Tohan. Prima, da, a fost un Pegas, apoi am avut un prototip de cursieră cu roţi foarte mici. De când mă ştiu, fac foarte multe glume prietenii că m-am născut pe bicicletă, dar chiar aşa a fost.Tatăl meu concura. M-a luat de mic la competiţii, eram mereu în maşina echipei. Apoi am fost eu cel care a decis să facă ciclism pentru că îmi plăcea foarte mult şi aveam foarte multe avantaje faţă de un copil de vârsta mea, pentru că puteam să văd locuri noi. Ajungeam pe distanţe foarte mari, de 30-40 de kilometri, iar copiii de vârsta mea se jucau în faţa blocului.

R: Cât costă bicicleta ta de-acum?

E.G.: Bicicleta mea este în jur de 15-17 mii de euro. Depinde de setări, de roţi, de pedale, dar cam acesta este preţul: între 15 şi 17 mii.

R: Câţi kilometri ai parcurs de-a lungul vieţii? Ai ţinut vreo evidenţă?

E.G.: Am făcut un calcul, noi facem în jur de 30-35 de mii de kilometri pe an. În ultimii 10 ani sunt 350.000 de kilometri, iar în primii 10-12 ani am făcut alţi 150.000, deci sunt undeva la jumătate de milion de kilometri parcurşi doar pe bicicletă.

R:Cum a trecut pandemia pentru tine?

E.G.: A fost o perioadă destul de dificilă. Eu m-am întors din Turul Taiwanului cu două zile înainte ca în România să fie declarată stare de urgenţă. Am profitat de această perioadă pentru a sta cu fetiţa mea. Într-un sezon normal, nu m-aş fi putut bucura de ea pentru că sunt plecat peste 250 de zile pe an. M-am antrenat în ritm normal pe home trainer, este acea bicicletă statică, am încercat să mă menţin, să îmi menţin forma şi din momentul în care am ieşit afară, am reuşit să construiesc o formă bună pentru competiţiile care vor urma.

R: Se apropie Turul Sibiului, prima competiţie majoră de după pandemie. Ce obiective ţi-ai stabilit?

E.G: Cu siguranţă, toţi ochii vor fi aţintiţi pe Turul Sibiului, este prima competiţie după pandemie. Vom fi probabil puţin dezavantajaţi faţă de ţările care nu au blocat cicliştii în case. Eu lucrez pentru a-mi creşte forma fizică şi obiectivul meu este de a câştiga din nou o etapă în Turul Sibiului. Avem la start echipe foarte importante şi asta mă motivează foarte tare. Anul acesta va fi prezentă şi echipa mea de club, Nippo–Delko–One Provence, şi cu siguranţă voi avea tot sprijinul echipei.

R: Vor veni echipe bune la Sibiu, două de World Tour, un sprinter de top, Pascal Ackermann. Cât de greu îţi va fi?

E.G.: Eu sunt încrezător în forţele mele. M-am mai duelat cu el. Cu siguranţă, are o echipă în general mai puternică, dar acum echipa mea îmi va pune la dispoziţie toţi oamenii pentru a putea să mă lupt de la egal la egal cu el.

R: Ştiu că ţi-ai prelungit contractul cu echipa ta în timpul pandemiei pe încă un an. Cât de mare a fost dezamăgirea că nu ai mai primit wild-card-ul la ediţia din acest an a Turului Franţei?

E.G:: Am fost primul ciclist din lume care a semnat un contract în perioada pandemiei. Eu eram în ultimul an de contract, aveam posibilitatea să semnez şi cu o echipă de World Tour. Am aflat că avea unele probleme cu sponsorul, aşa că am decis să rămân la Nippo-Delko-One-Provence. Aici sunt considerat cu adevărat un lider al echipei. Obiectivul echipei este acela de a participa într-un mare tur, în 2021. Anul acesta, din cauza unor jocuri politice, am fost lăsaţi de-o parte. Era totul ca şi făcut pentru că startul Turului Franţei trebuia să se dea din sudul Franţei, de unde este echipa mea, dar nu am mai primit wild-card-ul.

R: Ce le-ai spune românilor pentru a-i convinge să meargă mai des pe bicicletă şi să-şi lase maşinile acasă?

E.G:: Le-aş spune că pe bicicletă trăieşti senzaţii foarte frumoase, nu mai poluăm atât şi nu mai există riscul atât de mare pentru a aglomera oraşele. Oraşele ar fi mult mai fluide, iar pe distanţe scurte, cred că eşti mult mai eficient pe bicicletă. Un alt sfat, pentru şoferi de data aceasta, ar fi acela să se uite de 3-4 ori în oglindă, înainte de a face o manevră, pentru că am avut două incidente în mai puţin de 4 zile şi este frustrant.

R: Îmi poţi spune de unde vine al doilea tău prenume, Michael?

E.G.: Tatăl meu era un fan al lui Michael Schumacher şi cel de-al doilea prenume se trage de acolo. (notă: Eduard Grosu s-a născut pe 4 septembrie 1992, la cinci zile distanţă după ce Michael Schumacher câştigase Marele Premiu al Belgiei, prima sa victorie în Formula 1).

R: Ce pasiuni mai are Eduard Grosu, în afară de ciclism?

E.G:: Îmi plac cursele de maşini, îmi plac cursele de karturi. Urmăresc în perioada de iarnă schiul, tenisul. De obicei, în perioada de iarnă, şi eu practic schiul. Uneori, mai merg şi cu kartul. Dar una dintre marile mele pasiuni, în afară de sport, este aceea de a construi jocuri Lego. Am acasă o gamă foarte largă de Lego-uri şi mă distrez făcând aceste lucruri.