Edward Iordănescu: Băieţii au făcut un meci bun şi asta mă bucură, dar din punct de vedere financiar, nu stăm bine

Edward Iordănescu şi-a felicitat jucătorii după meciul foarte bun făcut de Gaz Metan împotriva lui FC Hermannstadt, scor 4-1. Partida a fost controlată de la un capăt la celălalt de Mediaş, dar repriza secundă l-a impresionat pe antrenor, potrivit Mediafax.

”Băieţii au făcut un meci bun şi asta mă bucură. Sper să continuăm la fel. Îi felicit pe jucători. Am controlat jocul, am avut o circulaţie bună a balonului şi nu întâmplător au venit şi golurile în repriza secundă. A fost o reconfirmare pentru ce s-a întâmplat până acum în play-out . Am câştigat prin caracterul echipei şi prin valoarea echipei”, a spus Iordănescu, la DigiSport.

Totuşi, Iordănescu nu s-a ferit să vorbească şi despre problemele finaciare cu care se confruntă echipa. ”Din punct de vedere financiar, nu stăm bine, dar conducerea va reuşi să echilibreze situaţia. Vom ieşi din insolvenţă. Băieţii sunt plătiţi, pe ei nu îi interesează latura juridică. Dar e adevărat, au trecut câteva zile grele. Urmează jocul cu Dinamo, dar cred că victoria de azi ne scapă în mare măsură de la retrogradare. Dinamo e o forţă, îşi doreşte câştigarea play-out-ului, aşa că va fi un meci interesant”, a mai spus acesta.

În urma acestui succes, Gaz Metan rămâne pe primul loc în play-out, cu rezultate foarte bune: 8 meciuri, 7 victorii, un egal.