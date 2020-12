Edward Iordănescu, după eșecul cu Young Boys Berna: 'Simt că ni s-a făcut o mare nedreptate. E un rezultat frustrant, mai ales după jocul pe care l-am făcut'

Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordănescu, a vorbit despre o mare nedreptate care a dus la eliminarea formaţiei lui din Liga Europa, după 1-2 cu Young Boys Berna.

"Simt că ni s-a făcut o mare nedreptate, pentru că din punctul meu de vedere echipa a dat dovadă de foarte, foarte mult caracter, personalitate, atitudine, echipa a gestionat foarte bine momentele de joc. Am jucat pe un teren extrem de dificil, cu toate acestea şi din punct de vedere tactic ne-am organizat foarte bine. A fost ceea ce ne-am plănuit că să rămânem în joc, să fim în joc, să ne agăţăm de rezultat, să încercăm să gestionăm bine momentele importante din joc. Am întâlnit un adversar extrem de valoros, campiona Elveţiei, o echipă cu multă experienţă în Europa. În partea a doua ne-am propus să ne asumăm alte riscuri şi să încercăm să forţăm calificarea. Tot planul a decurs extraordinar până în ultimul moment. Cred că decizia este total greşită, cred că delegarea este total neinspirată, ţinând cont că am avut brigadă din Franţa la jocul trecut cu ŢSKA şi vine acest penalti la care nici gazdele nu au avut reacţie. Nimeni nu a solicitat nimic, nu ştiu de unde până unde această decizie. Eu îmi felicit echipa, sunt extrem de mândru de jucătorii pe care îi antrenez, dacă reuşeam calificarea era calificarea lor sută la sută. De acum înainte cea mai mare provocare va fi cum reuşim să ne recuperăm şi să gestionăm perioada extrem de grea care urmează în competiţia internă. Nu vreau să alimentez şi alte speculaţii, deja s-a creat foarte mult în jurul acestui moment. La un moment dat simţeam că este calificarea noastră şi toţi eram foarte încrezători, de pe un minut pe altul s-a evaporat această calificare, din păcate cu o mare nedreptate. E un rezultat frustrant, mai ales după jocul pe care l-am făcut, dar trebuie să avem tăria să mergem mai departe. Va fi foarte greu să reuşim în zilele foarte puţine pe care le avem la dispoziţie să recuperăm echipa din punct vedere mental, dar şi fizic", a declarat Iordănescu, la Telekom Sport, potrivit news.ro.

Citește și: Cozmin Gușă dă vina pe Traian Băsescu, pentru eșecul PMP de la alegeri! ‘Băse cel vinovat’

CFR Cluj a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Young Boys Berna, în etapa a VI-a, ultima, a Grupei A a Ligii Europa. Acest rezultat, influenţat de un penalti uşor acordat de arbitrul francez Benoît Bastien, a dus la eliminarea clujenilor din Liga Europa. CFR a terminat cu doi jucători eliminaţi, portarul Cristian Bălgrădean şi mijlocaşul Damjan Djokovici, acesta din urmă insultându-l pe arbitru.

Au marcat: Nsame '90+3 (p), Gaudino '90+6 / Debeljuh '84.

0-1, min. 84: Rondon a şutat la poartă, de la 8-9 metri, mingea a lovit bara şi a revenit în careul mic, iar Debeljuh a trimis balonul în poartă, din cădere;

1-1, min. 90+3: În minutul 90, Bălgrădean a boxat un balon în careul mic, din faţa unui adversar care a căzut ca secerat. Arbitrul francez a considerat că portarul român, care l-a atins uşor pe adversar, după ce a boxat mingea, l-a lovit în faţă pe jucătorul gazdelor şi a dictat penalti, eliminându-l apoi pe Bălgrădean, care a protestat vehement;

Citește și: Kamara intervine sarcastic în scandalul acuzației de rasism asupra lui Colțescu: Sunt component al trupei Alb Negru. Oare am voie să mai spun așa?

2-1, min. 90+6: Gaudino a marcat după un contraatac al gazdelor.

În celălalt meci al grupei, ŢSKA Sofia a învins echipa AS Roma, cu scorul de 3-1.

Clasamentul final al grupei este următorul: AS Roma - 13 puncte, Young Boys - 10, CFR Cluj - 5, ŢSKA Sofia - 5.