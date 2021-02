Edward Iordănescu, după meciul cu Gaz Metan Mediaș: 'Terenul propriu este un inamic pentru noi'

Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, după victoria obţinută la Mediaş, cu Gaz Metan, că terenul de joc a avantajat formaţia sa, spre deosebire de propriul gazon, un "inamic" pentru echipa campioană.

"Echipa a făcut un joc bun în prima repriză un joc total, un joc ofensiv bun, cu o circulaţie bună a mingii, cu alternanţă, cu joc între linii, cu foarte multe acţiuni construite într-un mod clar, o echipă aşezată, am adus multe mingi în careu, am finalizat foarte multe dintre ele, dar nu le-am finalizat cum trebuie. E vina mea, trebuie să găsesc soluţiile ca să marcăm şi să ne facem jocul în favoarea noastră. Am dominat toate jocurile şi, din cauza faptului că nu am reuşit să punctăm, jocurile o pot lua în orice moment în altă direcţie şi asta se putea întâmpla şi astăzi. E bine că am creat, că am construit, că am marcat. Am marcat cu emoţii, dar am marcat. Am obţinut trei puncte extrem de importante într-o deplasare extrem de grea şi într-un moment greu pentru noi. Aici ne-a avantajat şi terenul. Din păcate, terenul e mai bun aici, acasă este un inamic pentu noi. Mă bucură faptul că adversarul nu şi-a creat ocazii şi am avut mai mult echilibru. Dacă marcam în prima repriză, cred că jocul ar fi fost mai accesibil. Felicit gazdele, este o echipă care încearcă să joace fotbal, cu un antrenor tânăr care adoră fotbalul pozitiv şi astfel de echipe trebuie încurajate. Omrani nu este sută la sută şi s-a văzut în joc, ezitările lui şi greşelile pe care le-a făcut au fost pe fondul acesta, al nepregătirii. Vine după o periodă lungă, grea. A fost şi bolnav şi accidentat, la un moment dat nu se ştia dacă continuă sau nu, era pe final de contract, au fost multe turbulenţe în viaţa lui în ultima perioadă", a declarat Iordănescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, potrivit news.ro.

Citește și: CTP: ‘Domnul Cîțu poate fi cel mai important premier din istoria post-decembristă a României. Este finanțist și stăpânește această meserie’

Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaş, Mihai Teja, s-a declarat dezamăgit de evoluţia echipei lui.

Vreau să-l felicit pe Buzbuchi, a făcut un meci foarte bun, a apărat foarte bine. Puteam cu puţin noroc (n.r. - să obţină un egal), dar nu avem acel noroc. Nici la Botoşani nu l-am avut, nici acum, facem şi greşeli. Din păcate când noi când facem o greşeală, două, se vede pe tabelă. Cred că ei au dominat prima repriză, clar, cu multe ocazii, nu am reuşit să ţinem de minge, am jucat cu frică, nu înţeleg de ce. Este greu să te aperi 90 de minute, se poate întâmpla de câteva ori să faci un egal, cu noroc, dar dacă nu joci fotbal, cred că nu ai şanse să câştigi puncte. A doua repriză a fost mai bună pentru noi, chair dacă am luat golul. Nu avem un vârf autentic, un număr 9 care să poată fi un punct de sprijin, să ţină de minge, să joci cu el, să ţină echipa. Sunt dezamăgit, e normal, dar trebuie să vedem lucrurile pe care nu le facem bine, să le reglăm şi să le îmbunătăţim", a declarat Teja.

CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a XXIV-a a Ligii I.

A marcat Omrani '75.

După acest rezultat, CFR Cluj a egalat FCSB în fruntea clasamentului. Cele două echipe au 51 de puncte fiecare, golaverajul bucureştenilor fiind mai bun. CS Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 47 de puncte.

Gaz Metan Mediaş ocupă locul 10, cu 28 de puncte.