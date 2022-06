Edward Iordănescu - Nu sunt cu ochii pe clasament, dar 3 puncte cu Muntenegru vor aduce mai multă emulaţie

"Nu pot să mai analizez clasamentul, pentru că este în dinamică şi fiecare etapă suferă modificări. Eu nu sunt cu ochii pe clasament în momentul de faţă, ci pe ceea ce urmează, pe jocul care urmează, pentru că avem foarte mare nevoie de puncte şi avem nevoie să lăsăm lucruri bune pentru septembrie. Dacă acum mai punem încă trei puncte, cu siguranţă emulaţia va fi una semnificativ mai susţinută în septembrie şi vom veni cu un alt tonus. Mai mult decât atât, este o grupă deschisă oricărui rezultat. Mâine din nou ne aşteptăm la o opoziţie solidă. Am văzut că Muntenegru are capacităţi, are potenţial, o echipă bine definită, cu putere de luptă şi ne aşteptăm din nou la un meci foarte greu. Trebuie să reuşim, pentru că trebuie să depăşim orice fel de barieră mentală, de oboseală, de uzură", a declarat Iordănescu.Principala preocupare a selecţionerul o constituie starea de oboseală acumulată de "tricolori" în primele trei meciuri din Liga Naţiunilor."Este un moment istoric, fără precedent, cu acest program cu patru jocuri. Nu ne-am mai confruntat cu astfel de situaţie şi e clar că provocarea cea mai mare este să gestionăm cât mai bine acest moment, această situaţie. Sunt 18 zile de când suntem în cantonament, o situaţie dificilă, s-a strâns oboseala mentală, fizică şi avem datoria să trecem peste toate aceste bariere ca să putem obţine un rezultat pozitiv din nou şi să închidem cât se poate de bine această acţiune. Provocarea noastră principală de această dată nu este aspectul tehnico-tactic, ci mai degrabă capacitatea de a recâştiga energie. Avem doar trei zile distanţă, suntem la al patrulea meci. Nici jucătorii pe care am încercat să îi odihnim nu sunt odihniţi, pentru că există tensiune, zile multe de cantonament, s-a acumulat oboseala psihică şi asta este cel mai greu de refăcut. Facem tot ce depinde de noi să îi recapacităm şi să intrăm bine în joc. Pentru că dacă nu vom fi bine, va fi foarte greu să aducem puncte", a mai spus antrenorul naţionalei.Edward Iordănescu a precizat că la partida cu Muntenegru va efectua din nou schimbări în cadrul formulei de start, dorind să dea încredere tuturor jucătorilor."Presiunea există mereu şi trebuie să o folosim constructiv.Nu am pregătit diferit meciul din Muntenegru faţă de cel de pe Giuleşti Am încercat să le pregătim cât mai în detaliu. A ţinut mai mult de starea mentală, emoţională, cum au venit băieţii. M-aş fi dorit să fie acasă primul joc, tocmai pentru acest curaj suplimentar, această energie, pentru a ne folosi în mod constructiv şi de public. Dacă începeam acasă totul decurgea altfel, dar sunt lucruri relative, pe care nu le putem proba. Aşteptaţi-vă din nou să apară schimbări. Şi acesta este până la urmă un semn de încredere arătat de mine pentru întreg grupul de jucători, pentru că fiecare trebuie pregătit în orice moment să dea totul pentru echipa naţională. După acest joc va trebui să existe o analiză, pentru că închidem o acţiune şi putem trage concluzii mai clare. Va conta foarte mult starea de spirit în funcţie de acest rezultat", a mai spus Iordănescu.Echipa naţională de fotbal a României va întâlni selecţionata statului Muntenegru, marţi, de la ora 21:45, pe stadionul Giuleşti, în cadrul Grupei a 3-a a Ligii B a Ligii Naţiunilor.Din trei partide disputate, cu Muntenegru, Bosnia-Herţegovina şi Finlanda, România a câştigat doar una, ocupând ultima poziţie în clasamentul grupei, cu 3 puncte.