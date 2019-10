Edward Snowden face dezvăluiri cutremurătoare: Cum a rămas blocat în Rusia fostul colaborator al CIA

Fostul colaborator CIA, Edward Snowden, refugiat în Rusia după dezvăluirea unor documente secrete ale Agenţiei americane pentru Siguranţă Naţională (NSA), susține că este un critic al politicilor Moscovei și afirmă că este "blocat în Rusia" deoarece SUA i-au anulat pașaportul, relatează agenția Tass, potrivit Mediafax.

"Am fost de mult timp un critic al Guvernului rus", a declarat Snowden într-un interviu pentru canalul Joe Rogan Experience, disponibil pe YouTube.

Un mare scandal stă să BUBUIE în PNL: favorit de pe lista cu miniștri din cabinetul Orban, denunțat la DNA

"L-am criticat pe președintele rus, am criticat legislația rusă privind supravegherea (…) Viața nu-mi este mai ușoară, să fiu blocat într-o țară pe care nu am ales-o; și oamenii nu-și amintesc asta, de fapt mă îndreptam spre America Latină atunci când guvernul SUA mi-a anulat pașaportul, lucru din cauza căruia am rămas blocat în Rusia", a afirmat Snowden.

În 2013, Snowden a dezvăluit informații despre programele de monitorizare ale serviciilor de informații din Statele Unite, inclusiv interceptarea în mod ilegal a conversațiilor liderilor străini. Snowden s-a stabilit în Rusia pentru a scăpa de autoritățile americane, unde este acuzat de comiterea de fapte de spionaj, astfel că ar putea fi închis până la 20 de ani în cazul în care va fi găsit vinovat.