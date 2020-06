Șefa Petrom: 'Companiile petroliere au fost de două ori lovite de pandemie - scăderea prețurilor, dar și a cererii'

Christina Verchere, CEO, Petrom, spune că perioada crizei generate de pandemia COVID19 a însemnat pentru industria petrolului o dublă lovitură, astfel companiile din acest sector au fost impactate atât de scăderea preţului petrolului cât şi de declinul cererii din aceste luni, potrivit Mediafax.

Citește și: USR are dovada: S-a furat mai mult lemn comparativ cu anul trecut

„În această perioadă am avut trei priorităţi, să ne protejăm angajaţii şi clienţii, să ne asigurăm că alimentarea cu energie nu este întreruptă pentru români şi pentru business, iar al treila lucru a fost să ne protejăm sănătatea businessului nostru. Cererea a început să revină, dar în aprilie am văzut o scădere a cererii de 45% la benzină şi motorină, dar începând cu luna mai am văzut o scădere de doar 24%. Anul acesta pentru industria noastră businessurile vor fi foarte impactate”, a spus Cristina Verchere în cadrul videoconferinţei ZF „Cei mai mari jucatori din economie. Fabricat in Romania”.