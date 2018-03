Șefa UNJR, ieșire FURTUNOASĂ în scandalul protocoalelor SRI: 'Nu au apărut din neant. Sunt multe lucruri în neregulă'

Judecătorul Dana Gîrbovan a vorbit la Antena3 despre desecretizarea procoalelor SRI. Magistratul spune că acestea nu trebuie ”rupte” de hotărârile CSAT și că acestea lovesc fundamentele valorilor europene, democrația și drepturile omului.

”Cred că la un moment dat vor fi desecretizate. Am remarcat un lucru, se mută accentul pe desecretizarea acestor protocoale, e important, dar se încearcă ruperea lor de hotărârile CSAT. Noi primul lucru pe care l-am cerut a fost desecretizarea acestor hotărâri ale CSAT. Dacă mergem în urmă, aceste protocoale nu au apărut din neant. A existat acea hotărâre CSAT din 2005, în care corupția a fost declarată amenințare la adresa securității naționale. Practic este o încălcare a legii, CCR a spus-o expres prin decizia privind interceptările. CSAT ne spune că această concretizare a noțiunii de amenințare s-a făcut inclusiv prin crearea de echipe operative mixte, prin care nu o regăsim în nicio lege. Din 2015 am cerut de cel puțin trei ori desecretizarea acestor hotărâri care au avut impact asupra deciziilor judecătorești. Trebuie bine înțeles, SRI nu este parte în dosare. Sunt multe lucruri care nu sunt în regulă. Mă întorc la hotărârile CSAT. În raportul din 2005 se vorbea explicit despre contribuția serviciilor de informații la sprijinirea veridicității probelor. Nu au niciun atribut legal. Ne tot raportăm la valori europene. Democrație și drepturile omului. Astea sunt fundamentele. Dacă tu accepți ca societate să se creeze o astfel de breșă și legislația să fie dublată de o legislație subterană, noi nu facem altceva decât să lovim fundamentul acestor valori. Judecătorul decide dacă un act este clasificat sau nu. Și altceva mi se pare îngrijorător, mă întorc la aceste valori europene. Sunt rapoarte ale Parlamentului European, rapoarte ale Comisiei de la Veneția, sunt procupări legitime cum afectează serviciile de informații justiția. Trebuie să ai tot timpul un control și să poți verifica. La noi a fost un non-subiect o asemenea problemă. Acum este fie bagatelizată, fie mutată pe acest teren. Mai grav este că și CSM s-a derobat de obligația de a verifica și am ajuns să avem neîncredere în sistemul de justiție, de multe ori pe nedrept, pentru că oamenii nu știu unde s-a depășit linia. Oamenii, cei cărora li se adresează actul de justiție, ei au dreptul fundamental de a ști ce conțin aceste protocoale, au fost sau nu legale, în ce bază au fost date și așa mai departe” a spus Dana Gîrbovan.

Judecătorul amintește că aceste protocoale amintesc de poliția fostei Securități.

”Avem deja o decizie a CCR care confirmă că hotărârile de acest gen contravin principiului legalității, avem o interdicție expresă în legea de funcționare a SRI de a face acte de cercetare penală. De ce a fost introdusă imediat după Revoluție? Pentru a nu ne întoarce înapoi la Securitate, la momentul în care legile erau dublate de decizii secrete” a adăugat Dana Gîrbovan, președintele UNJR.