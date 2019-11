Șeful campaniei PNL anunță că nu o să fie dezbatere Iohannis - Dăncilă: Nu-și are rostul, candidații sunt cunoscuți, nu ar aduce nimic în plus

Seful campaniei PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat luni seara, dupa o intalnire a liderilor partidului cu Klaus Iohannis, ca seful statului nu trebuie sa mearga la o dezbatere cu Viorica Dancila in campania dinaintea finalei.

„E foarte clar ca nu trebuie sa aiba loc dezbateri in turul 2 pentru ca democratia inseamna in primul rand intalnirea cu cetateanul. O sa mergem pe acelasi tip de campanie din primul tur, intalniri permanente cu cetatenii. Vom face mitinguri, intalniri cu organizatiile si cu cetatenii. Presedintele nu se teme de o confruntare, cei doi candidati sunt bine cunoscuti, punctele de vedere sunt cunoscute. O confruntare nu-si are rostul pentru ca nu aduce nimic in plus, nu e nimic de clarificat”, a zis Motreanu. El a adaugat ca seful statului nu si-a spus punctul de vedere si doar a cerut opinia PNL.

La plecarea de la sedinta, Iohannis nu a facut declaratii.

