Șeful Cancelariei premierului, propus de Cioloș, refuză să-și dea demisia

Sergiu Horia Hossu, Şef al Cancelariei Prim-Ministrului, nu și-a dat demisia din funcție, anunță Antena3.

Hossu a fost propus pentru această funcţie cu rang de ministru de liderul PLUS, Dacian Cioloş.

Sergiu Hossu a absolvit Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi un master în Ştiinţa Mediului în cadrul aceleiaşi universităţi. În 2017, a absolvit cursurile MBA ale Universităţii Hull din Anglia, deţinând o diplomă de Master of Business Administration. A activat în domeniul vânzărilor şi are o experienţă de peste 15 ani în funcţii de conducere, coordonând echipe în companii cunoscute şi apreciate în mediul de afaceri din Cluj-Napoca – AROBS, Rosal, Evozon. Este preşedintele filialei PLUS Cluj şi a fost ales consilier local în Cluj-Napoca la alegerile din septembrie 2020.