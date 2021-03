Șeful CJ Timiș îl ATACĂ pe prefectul Bucureștiului: Răspunsul m-a ÎNFURIAT

Șeful CJ Timiș, Alin Nica, îl atacă pe prefectul Capitalei. Nica scrie pe Facebook că deși București ar fi trebuit să intre în carantină conform prevederilor legale, Capitala nu e carantinată din considerente de ordin economic. Aceleași argumente au fost avansate și de liberalii din Timiș la ridicarea carantinei din Timișoara, însă acestea au fost ignorate.

"Mi-a fost trimis răspunsul prefectului municipiului București la întrebarea de ce nu intră capitala în carantină. L-am citit și pe de-o parte mă bucur, pe alta sunt foarte furios. Mă bucur pentru că invocă argumentele folosite de mine în cazul Timișoarei însă sunt foarte supărat pentru judecata cu dublă măsură.

Am atras atenția de nenumărate ori asupra înțelegerii impactului social și economic al carantinei. Am semnalat și am dovedit cu cifre cum este distrusă economia locală. Oare operatorii economici, părinții, copiii, profesorii din Timișoara si cei din zona periurbană merită atenția și considerația Bucureștiului? Vom afla astăzi, la expirarea prelungirii carantinei.

Declarația prefectului capitalei:

"De ce nu se impune carantina în Bucureşti, în condiţiile în care această măsură a fost aplicată în cazul altor oraşe cu rată de infectare similară? Situaţiile sunt diferite. Bucureştiul, dacă este să judecăm, are cam 25% din economia naţională, mare parte din populaţie, este o aglomerare urbană destul de mare, trebuie luate în considerare toate aceste elemente în momentul în care se impun măsuri, ca să ştim dacă acele măsuri sunt sau nu eficiente.", scrie Alin Nica pe Facebook.