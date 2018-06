Șeful Comisiei SRI, reacție la urmărirea penală începută de DIICOT în cazul Orban-Dăncilă: 'Nu am niciun fel de emoție'

Social-democratul Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului, a comentat joi faptul că procurorii au început urmărirea penală "in rem" după ce Ludovic Orban a depus plângere împotriva premierului Viorica Dăncilă, precizând că nu are "niciun fel de emoţie" în ceea ce priveşte acuzaţia de înaltă trădare din dosar, pentru că Serviciile ar fi trebuit să informeze DIICOT dacă aveau date în acest sens.

"Nu am eu de ce sau cum să comentez ce au făcut procurorii. Dacă vorbim totuşi despre înalta trădare - şi am tot văzut în spaţiul public acest subiect sau solicitarea de la Serviciile de informaţii dacă au astfel de informaţii -, pot să vă spun următorul lucru: dacă Serviciile de informaţii aveau informaţii în acest sens, trebuiau să informeze DIICOT-ul, nu să aştepte să le spună cineva celor de la DIICOT. Din acest punct de vedere, eu nu am niciun fel de emoţie în ceea ce priveşte acuzaţia de înaltă trădare", a precizat Manda, conform agerpres.ro.



Acesta a fost întrebat cum comentează faptul că procurorii au dispus începerea urmăririi penale "in rem" după ce Ludovic Orban a depus plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă referitor la memorandumul privind mutarea Ambasadei României din Israel şi dacă el crede că există riscul să se înceapă urmărirea penală şi împotriva prim-ministrului.