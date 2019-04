Șeful DGA deschide războiul total cu Carmen Dan: Nu puteam să tac. Cifrele vorbesc de la sine

Șeful DGA, Cătălin Ioniță, a declarat, luni, într-o conferință de presă de prezentare a bilanțului instituției, că sunt nefondate criticile pe care ministrul de Interne, Carmen Dan, le-a adus DGA vineri la prezentarea bilanțului MAI pe 2018.

Context: Ministrul de Interne Carmen Dan a criticat vineri, la bilanţul MAI pe 2018, Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) din MAI, condusă de chestorul Cătălin Ioniţă, afirmând că aceasta s-a concentrat pe alte zone decât MAI şi anunţând intenţia de a modifica legislaţia astfel încât activitatea DGA să fie readusă la zona de competenţă pentru care a fost înfiinţată.

„Am facut scrisoarea ca urmare a solicitarii colegilor mei. Vreau sa lamuresc toate problemele. Cand a fost vorba de mine, chestorul Ionita, am gasit de cuviinta sa respect etica si deontologia profesionala. Cand lucrurile prezentate in bilant s-au dus catre institutie, obligatiile mele sunt de a prezenta realitatea, de a veni in fata tuturor oamenilor si de a prezenta pe cifre, concret, cum stau de fapt lucrurile. Nu puteam sa tac, sa las lucrurile altfel decat sunt in realitate. Am fost surprins atata timp cand cifrele vorbesc de la sine, este in neregula sa lasam un mesaj negativ sa planeze asupra DGA”, a spus Ioniță, luni, într-o conferință de presă cu alți oficiali din DGA.

Cu o oră înainte de conferința de presă a șefului DGA, ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat, luni, întristată de faptul că șeful Direcției Generale Anticorupție (DGA), Cătălin Ioniță, își „pune uniforma în cap” după ce acesta a spus că se încearcă înlăturarea acestuia din funcție și a acuzat-o pe Dan de minciună.