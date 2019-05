Șeful DIICOT, detalii despre cazul Doinei Pană: 'Sunt două infracțiuni. Au fost audiate mai multe persoane'

Șeful DIICOT Felix Bănilă a dat miercuri, la sediul CSM, detalii despre ancheta privind dosarul Doinei Pană.

„Organele de poliție din cadrul Direcției de investigații criminale a IGPR au formulat o sesizare, nu este sesizarea noastră, au formulat ei o sesizare din oficiu pe care ne-au înaintat-o și tot în luna februarie s-a început urmărirea penală in rem pentru două infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat și tentativă de omor. Urmărirea penală la acest moment se desfășoară in rem, nu avem niciun suspect, însă în cauză au fost audiate multe persoane și s-a efectuat și un raport de expertiză medico-legală. Sunt mai multe versiuni de anchetă pe care procurorul le analizează, dar la momentul acesta nu putem face publice prea multe amănunte, țin de apanajul procurorului de caz și așa cum publicul larg are interesul să cunoască evoluția acestei cauze, vă dați seama că interesați sunt și cei vizați de această anchetă”, a declarat procurorul-șef DIICOT, la sediul CSM.

Întrebat dacă declarațiile de până acum din dosar au fost de ajutor, Felix Bănilă a replicat: "Sunt de ajutor, dar ancheta încă nu este finalizată".

