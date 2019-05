Primele explicații ale Doinei Pană după apariția unor ipoteze explozive legate de otrăvirea sa cu mercur

Vicepreședintele PSD Doina Pană, fost ministru al Pădurilor în cabinetul Mihai Tudose, a transmis, marți seară, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că respinge orice interpretare care să inducă ideea că fosta ei șefă de cabinet sau oricine altcineva ar fi fost indicați de aceasta în dosarul aflat la DIICOT privind otrăvirea cu mercur.

Punctul de vedere vine în contextul apariției ipotezelor privind eventuale ramificații ale cazului până la vârful PSD.

„În nicio împrejurare, intervenție publică sau interviu, NU am indicat vreo persoană ca fiind suspect în ceea ce privește dosarul meu aflat pe rolul DIICOT. Orice nume care a apărut în mass-media ca potențial implicat în cazul meu, reprezintă o speculație ce aparține exclusiv autorilor respectivelor articole și nicidecum nu este susținut de vreo declarație ce-mi aparține.

Din respect pentru ancheta în curs nu am făcut nicio speculație vizavi de acest caz.

Resping cu fermitate orice interpretare care să inducă ideea că fosta mea șefă de cabinet sau oricine altcineva ar fi fost indicați de mine ca fiind implicați în acest caz.

Fiind o cercetare în rem, este firesc să fie chemate la declarații persoanele care au fost în preajma mea, însă acest lucru nu înseamnă că ele sunt vinovate!

Eu nu am invinuit nicio persoană și informez prin intermediul dumneavoastră pe toți cei care vor continua să susțină că am făcut acest lucru că îmi rezerv dreptul de-ai acționa inclusiv în instanță.

Am incredere că la finalul anchetei vor fi trimiși în judecată cei vinovați. Până atunci, așa cum am tăcut mai bine de un an, n-am să mai dau nicio declarație”, a transmis Doina Pană.