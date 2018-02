ULTIMA ORĂ - Șeful DNA Ploiești, reacție mult așteptată în scandalul momentului: 'Nu vom ceda presiunilor'

Șeful DNA Ploiești Lucian Onea a ieșit la rampă, în urma dezvăluirilor făcute, ieri seară, de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghiță. Acesta a spus într-o conferință de presă că „întotdeauna a fost respectată legea” și că „nu au fost falsificate probe” așa cum a susținut fostul deputat PSD. Mai mult, șeful DNA Ploiești a acuzat presiuni pentru a-și da demisia.

„În toate cauzele pe care le instrumentăm la nivelul DNA Ploiești am respectat întotdeauna legea și o să o respectăm în continuare. Nu au existat niciodată metode ilegale de invetigare și nici înțelegeri ilicite sau neloiale cu inculpații. Întotodeauna s-a respectat legea. Niciodată nu au fost falsificate probe în dosare. Sunt susțineri pe care le fac inculpații în dosarele în care sunt cercetați. (...) Este de datoria noastră de procurori să stabilim adevărul. Nu vă puneți întrebarea, de ce discuțiile judiciare sunt duse în afara cadrului procesual, în spațiul public? Pentru că pot fi făcute tot felul de declarații care nu pot fi verificate. (...) Un al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc. Șantajul. Este o situație care durează de aproximativ două luni. Există un dosar înregistrat în luna noiembrie 2017. Am fost avertizați de persoane din anturajul familiei Cosma că va urma un atac în media, ceea ce s-a și întâmplat, dar noi urmat calea legală, nu am cedat presiunilor și nu o să cedăm niciodată. (...) Înainte să vin aici am auzit un zvon că o să vin aici și o să-mi anunț demisia. Indiferent de metodele folosite, de intimidări, de șantaj, nu o să cedăm presiunilor”, a spus Lucian Onea.

Şeful DNA Ploieşti a mai spus că la această structură nu a existat nicio situaţie deosebită în care să se fi constatat că probele au fost nelegal administrate.

Procurorul Lucian Onea a mai spus că "tot ce s-a prezentat la TV este o variantă denaturată, personală, a lui Vlad Cosma, care speră ca până la termenul următor al procesului să scape".