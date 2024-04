Șeful Pentagonului spulberă entuziasmul tuturor după livrarea Patriot către Ucraina: 'Ne-aș avertiza pe toți'

Rachetele vor fi folosite pentru a completa sistemele Patriot furnizate anterior. Pachetul include, de asemenea, mai multe muniții pentru sistemele naționale avansate de rachete sol-aer, sau NASAMS, și echipamente suplimentare pentru a integra lansatoare de apărare aeriană occidentală, rachete și radare în armamentul existent al Ucrainei, dintre care o mare parte datează încă din epoca sovietică.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat vineri dimineața despre necesitatea Patriot cu Grupul de Contact pentru Apărare al Ucrainei, o coaliție de aproximativ 50 de țări reunite virtual într-o întâlnire condusă de Pentagon. Întâlnirea a avut loc cu ocazia celei de-a doua aniversări a grupului, despre care Austin a spus că „a mutat cerul și pământul” din aprilie 2022 pentru a procura milioane de cartușe de muniție, sisteme de rachete, vehicule blindate și chiar avioane pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia Rusiei.

La o conferință de presă a Pentagonului care a urmat, Austin a spus că SUA lucrează cu aliații pentru a furniza resurse suplimentare de sisteme Patriot, dar nu s-au angajat să trimită mai multe versiuni americane. El a spus că a vorbit unul la unu cu o serie de omologii săi europeni în ultimele zile pentru a discuta această problemă și altele.

„Nu doar de Patriot au nevoie, au nevoie și de alte tipuri de sisteme și interceptori”, a spus Austin. „Ne-aș avertiza pe toți în ceea ce privește transformarea lui Patriot în glonțul de argint.”

Austin a spus că le cere națiunilor aliate să „accepte un pic mai mult risc”, deoarece se gândesc la ce arme să trimită în Ucraina. O serie de țări și-au exprimat o oarecare reticență în a trimite sisteme de apărare aeriană Patriot în Ucraina, deoarece majoritatea nu au foarte multe și cred că au nevoie de ele pentru propria lor apărare.

