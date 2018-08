Șeful Poliției Române, despre șoferul cu număr de înmatriculare anti-PSD: A intrat în țară legal, însă imoral. Avea acea sintagmă vulgară

Șeful Poliției Române, chestorul Ioan Buda, susține că șoferul cu număr de înmatriculare anti-PSD a intrat în România în mod legal, însă imoral, din punctul său de vedere, pentru că numărul conținea un mesaj vulgar.

"Este aplicabila Conventia de la Viena. Discutam de două masuri diferite, masuri politienesti in interiorul tarii si Conventia de la Viena. S- a prezentat la intrarea in tara, a intrat legal din punct de vedere al placutelor de inmatriculare, din punctul meu de vedere ilegal,imoral, pentru ca avea acea sintagma vulgara. A prezentat documente pentru mijlocul de transport si a intrat legal. Dupa intrarea in tara, in 2-3 zile a aparut aceasta problema in spatiul public. Bineinteles ca am luat masura de a il identifica si am discutat pe canalele noastre de cooperare politieneasca , am primit un raspuns de la autoritatile suedeze prin care ne informeaza ca placutele de inmatriculare nu sunt valabile decat pe teritoriul statului suedez", a declarat Ioan Buda.