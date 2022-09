Șeful pro-rus al regiunii Harkov le cere cetățenilor ruși să plece: fugiți pentru a vă salva viețile

Cel mai înalt oficial susținut de Rusia în regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbră a situației după un avans rapid al Ucrainei în mare parte din regiune. Le le recomandă civililor să părăsească regiunea Harkov, scrie CNN.

Într-un mesaj video publicat pe Telegram, Ganchev a declarat: „Le recomand din nou tuturor cetățenilor din regiunea Harkov să părăsească teritoriul pentru a-și salva viețile. Este periculos în acest moment să vă aflați în interiorul propriilor locuințe”.

Ganchev a vorbit dintr-o locație confidențială și a spus: „Suntem gata să vă oferim tot ajutorul necesar. Reprezentanții noștri rămân pe teritoriu și facilitează evacuarea cetățenilor”.

Nu este clar câți locuitori din zonele controlate de Rusia doresc să plece. O mare parte din regiune este deja în mâinile forțelor ucrainene.

„Armata noastră face tot ce îi stă în putere, desigur. Chiar și în acest moment pot auzi aviația noastră militară lucrând”, a adăugat Ganchev. Dar el a recunoscut că așezările din Harkov se află sub focul constant al forțelor ucrainene.

El a precizat că oficiali ai administrației acordă asistență la punctele de trecere a frontierei către Federația Rusă.

“The head of the Russian occupation administration of the Kharkiv region, Vitaly Ganchev, recommended that all residents of the region evacuate to Russia "in order to save lives" - @vottak_tv. The only problem with that: Russia isn’t letting them in ????pic.twitter.com/LZyxQviQqj