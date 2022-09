BREAKING - Forțele ucrainene intră într-un oraș strategic, după 5 luni de ocupație a rușilor/ Video

Forţele ucrainene au intrat în Izium după ce au forţat trupele ruse să se retragă, a declarat sâmbătă pentru CNN un ofiţer implicat în operaţiunea de eliberare a oraşului strategic din est.

Izium, care se află lângă graniţa dintre regiunile Harkov şi Doneţk, se afla sub ocupaţie rusă de mai bine de cinci luni şi devenise un centru important pentru armata invadatoare.

"Tocmai am început să curăţăm oraşul. Primele unităţi militare au intrat", a declarat ofiţerul pentru CNN.

Un purtător de cuvânt al Brigăzii Bohun a Forţelor Terestre ale Ucrainei a afirmat anterior că „ruşii au au fugit şi au lăsat în urmă arme şi muniţie”, iar centrul oraşului este liber.

Pe Telegram au fost postate mai multe videoclipuri cu trupe ucrainene, lângă indicatorul Izium de la intrarea în oraş.

Şeful administraţiei oraşului Izium, susţinut de ruşi, Vladislav Sokolov, a fost citat de agenţia de presă de stat rusă RIA că afirmând că situaţia din Izium este „foarte dificilă”.

”Ca urmare a bombardamentelor constante ale trupelor ucrainene în ultimele două săptămâni, au avut loc multe distrugeri în oraş”, a spus Sokolov,. Nu se ştie exact când a vorbit Sokolov cu RIA.

Forţele ucrainene au intrat deja în oraşul Kupiansk, la aproximativ 30 de mile la nord de Izium, şi se pare că întâmpinaseră rezistenţă.

Recucerirea celor două oraşe este o mare victorie strategică pentru Kiev, la cinci zile după ce forţele ucrainene au început o ofensivă spre est prin regiunea Harkov. Rusia folosea Kupyansk ca nod feroviar pentru a-şi reaproviziona forţele şi Izium ca rampă de lansare pentru atacurile spre sud în regiunea Doneţk.

Oleksiy Reznikov, ministrul ucrainean al Apărării, a declarat sâmbătă că aliaţii Ucrainei sunt „uimiţi” de succesele recente ale armatei ţării.

"Watch how fast #Ukrainian Army is advancing in #Kharkiv Oblast. They have now taken back control of the outskirt of the city of #Izium. You can see also a T-72B3 main battle tank left behind by #Russian Army." -- via https://t.co/GpYRYRv9BL pic.twitter.com/hAF8Oej3qG