Șeful PSD, Marcel Ciolacu, îi DĂ ARIPI lui Ludovic Orban: Să stea liniștit. Nu depunem încă nicio moțiune

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, astăzi că PSD va depune cu certitudine o moțiune la adresa actualului Guvern.

"Nu îmi cereți să iau decizii pe care eu nu am fost deja mandatat de colegii mei. Am un mandat foarte clar. Partidul nu mai este condus de un tătuc. O să ne luăm fiecare sarcinile și vom merge mai departe. Astfel de alianțe trebuie decise în cadrul mai larg. Eu știu un singur lucru foarte clar. Să depășim negația. PSD este în opoziție. La Palatul Victoria este un guvern care este în minoritate. Opoziția are dreptul să depună moțiuni de cenzură.

Categoric că vom depune o moțiune, nu am dori să picăm în aceeași patimă a fostei opoziții să depunem moțiunii degeaba. Domnul Orban să stea liniștit, încă nu e periocl să fie demis prin moțiune".