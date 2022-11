Șeful spionajului rus: 'Avem motive să credem că SMS-ul lui Truss a vizat explozia la conductele Nord Stream'

Federația Rusă are motive indirecte să creadă că mesajul SMS "It's done" trimis de fostul premier britanic Liz Truss secretarului de stat american, Antony Blinken, se referea la atentatul asupra conductelor "Nord Stream", a declarat directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, Serghei Narîşkin, citat de TASS, potrivit Rador.

"Ei bine, am doar o confirmare indirectă că toate acestea (mesajul SMS) au un motiv" - a spus Narîşkin la postul de televiziune "Rossia-1", într-un interviu acordat emisiunii "Moscova. Kremlin. Putin", răspunzând la întrebările jurnalistului Pavel Zarubin. În același timp, Narîşkin a subliniat că cetățenii Rusiei ar trebui să fie vigilenți, iar Serviciul de Informații Externe ar trebui să continue să prevină amenințările externe.

"Trebuie să fim vigilenți, iar serviciile speciale, inclusiv Serviciul de Informații Externe, trebuie să continue să identifice și să prevină orice amenințări, amenințări externe la adresa statului nostru și a cetățenilor noștri" - a subliniat șeful SVR, ca răspuns la întrebarea la ce se poate aștepta partea rusă de la partenerii occidentali.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că așteaptă răspunsul Londrei cu privire la informațiile apărute în mass-media, potrivit cărora Truss i-a trimis un mesaj cu textul "It's done" secretarului de stat american, Antony Blinken, după comiterea diversiunilor la conductele "Nord Stream".

Diplomatul rus a subliniat că milioane de oameni din întreaga lume așteaptă un răspuns oficial la această întrebare, care au dreptul să știe ce s-a întâmplat cu securitatea energetică mondială și care este rolul anglo-saxonilor în atacul terorist.