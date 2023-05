Șeful Wagner riscă să fie acuzat de trădare: Prigojin reacționează la informațiile despre negocieri cu serviciile ucrainene

Cotidianul american The Washinjgton Post (WP) a dezvăluit duminică faptul că Evgheni Prigojin a propus - în mai multe rânduri - serviciilor ucrainene informaţii despre amplasarea unor unităţi ale armatei ruse, în schimbul unei retrageri a forţelor Kievului de la Bahmut, un oraş situat în estul Ucrainei, unde mercenarii săi poartă o bătălie feroce.

The Washington Post citează docuemnte ale spionajului american divulgate şi atât oficiali ucraineni, cât şi americani, sub protecţia anonimatului.

Cotidianul dezvăluie că omul de afaceri rus, care s-a făcut remarcat în ultima perioadă, ar fi încercat să negocieze cu Kievul pentru a cuceri Bahmutul, propunând conducerii spionajului ucrainean să-i dezvăluie anumite poziţii ruseşti, cu condiţia ca ucrainenii să se retragă din zona Bahmutului.

Aceste informaţii provin din documente confidenţiale ale apărării americane divulgate pe platforma de discuţii Discord, la începutul lui aprilie, de către un membru al Gărzii Naţionale Aeriene americane.

Ele nu precizează pe care anume poziţii ruseşti voia să le predea Prigojin Kievului.

Doi oficiali ucraineni au confirmat aceste informaţii WP şi afirmă că şeful Wagner a făcut această oferă în mai multe rânduri, dar Kievul l-a refuzat - din neîncredere.

Potrivit acestor documente divulgate, Evgheni Prigojin a ţesut o relaţie secretă cu serviciile ucrainene de informaţii încă de la începutul războiului rus în Ucraina, atât prin apeluri telefonice, dar şi prin întâlniri personale - într-o ţară nedezvăluită din Africa, în care Wagner este influent.

Progojin i s-ar fi plâns în mod direct unui ofiţer din cadrul serviciilor ucrainene de informaţii de lipsă de muniţie la Bahmut.

El a încurajat Kievul să atace Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Întrebat despre aceste dezvăluiri ale The Washington Post, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a dorit să confirme contacte ale lui Prigojin cu spionajul ucrainean.

„Este un caz de informaţii militare”, a refuzat Zelenski.

Pe de altă parte, aceste documente arată că Kievul suspectează Kremlinul de faptul că este la curent cu aceste discuţii.

Prigojin nu neagă întâlniri în Africa, pe canalul său de Telegram, însă nu vorbeşte despre oferte cu privire la Bahmut.

Această tentativă de negociere, în cazul în care se deovedeşte reală, fără aprobarea Kremlinului, ar putea fi considerată o trădare de către Vladimir Putin.

Este un lucru obişnuit ca beligeranţii să păstreze anumite contacte în timpul unui război, însă Prigojin ar fi ales, în acest caz, să dea la schimb viaţa mercenarilor săi pe viaţa unor militari ruşi.

Este de ţinut cont totodată că un ”război al informaţiilor” este în toi şi că acest caz ar putea fi o încercare de destabilizare a Rusiei. În această perspectivă, toate elementele sunt de luat cu prudenţă.

Aceste dezvăluiri explozive apar într-un context de tensiuni puternice între Wagner şi Statul Major rus.

Evgheni Prigojin a ameninţat recent că se retrage de la Bahmut, în cazul în care Moscova nu le furnizează muniţie oamenilor săi.

La mijlocul săptămânii trecute, comandantul Forţelor Terestre ucrainene Oleksandr Sîrski anunţa că unii combatanţi Wagner au fost înlocuiţi, pe frontul din Bahmut, cu unităţi ale armatei regulate ruse.

Şi această informaţie este de luat cu grijă, în plină ”ceaţă a războiului”, însă ea dă seama de fricţiuni tot mai puternice între Wagner şi armata rugală rusă.

Alte documente divulgate dezvăluie că oficiali de la Ministerul rus al Apărării se întreabă - în privat - cum să gestioneze ”dosarul Prigojin” şi să răspundă criticilor recurente ale acestuia cu privire la performanţele armatei regulate ruse.

Aceste documente evocă, de asemenea, o luptă pentru putere între Evgheni Prigojin şi oficiali ruşi, între care şi ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu.

De la începutul Războiului rus în Ucraina, lui Evgheni Prigojin i se atribuie ambiţii politice, în pofida faptului că acesta nu le-a precizat niciodată.

Is Prigozhin warning the generals in Moscow that unless they solve the current problems the Russian people will ‘solve it for them’ or is he hinting to the populace they have to revolt against the generals before Russia runs out of people?



I personally think it’s both. Prigozhin… pic.twitter.com/G4KFkCOZCR