Egalitatea în căsnicie rămâne o poveste frumoasă în România: cum se comportă soțul și soția în bucătărie / Studiu

Aproape trei sferturi dintre românii din mediul urban consideră că responsabilităţile din casă ar trebui distribuite în mod egal între femei şi bărbaţi, însă în realitate acest lucru e valabil în doar 27% dintre cazuri, potrivit unui studiu citat de News.ro.

Când vine vorba despre gătit, femeile sunt responsabile de pregătirea mesei în proporţie de 53%, faţă de doar 5% bărbaţii, în timp ce pentru 28% dintre respondenţi, sarcina revine ambilor parteneri, relevă datele unui studiu care şi-a propus să analizeze tendinţele în ceea ce priveşte responsabilităţile casnice, cu accent pe obiceiurile şi percepţiile lor în relaţie cu mesele de acasă.

”Când vine vorba de gătit, femeile sunt cele care se ocupă de pregătirea meselor în familie (53%), în timp ce doar 5% dintre bărbaţi au această responsabilitate. Totuşi, se observă o tendinţă de începere a echilibrării sarcinilor casnice în relaţie cu gătitul în mediul urban, studiul arătând că pentru 28% dintre respondenţi, ambii parteneri sunt responsabili de prepararea mesei acasă”, relevă studiul.

Rezultatele arată că gătitul e resimţit ca o plăcere doar dacă ocupă între 1 şi 2 ore pe săptămână, iar apoi devine stresant pentru 26% dintre respondenţi. Când timpul petrecut în bucătărie creşte la 3-4 ore pe săptămână, gătitul devine neplăcut pentru 23% dintre românii din mediul urban, iar aici e vorba în principal de femei şi de persoanele cu vârste cuprinseîntre 18 şi 29 de ani, indiferent de statutul marital.

Totodată, 29% dintre respondenţi declară că pot găti oricât, asociind prepararea mâncării în casă cu momente de relaxare.

Din studiu reiese că majoritatea românilor din mediul urban (43%) încă gătesc în fiecare zi sau aproape zilnic, în timp ce 38% gătesc o dată la 2-3 zile. E vorba aici în principal de femei şi persoanele între 30 şi 39 de ani.

La nivel de ore petrecute în bucătărie, studiul arată că 43% gătesc între 5 şi 7 ore şi peste 7 ore pe săptămână, durată echivalentă cu o zi de muncă în plus în economia unei săptămâni.

Ca o alternativă la gătit, 48% dintre românii din mediul urban aleg să comande mâncare acasă ocazional, peste un sfert (26%) mai degrabă în weekend, în timp ce 16% comandă o dată la 2-3 zile. În ceea ce priveşte momentele în care românii aleg să gătească sau să comande, studiul evidenţiază cina sau prânzul cu familia (63%) şi masa copiilor (60%) ca principale ocazii de gătit, în timp ce masa din weekend (34%) şi cina după o zi de muncă (34%) sunt principalele ocazii de comandă.

Studiul mai arată şi ce suma alocată de 56% dintre participanţii la studiu pentru pregătirea unei mese este între 51 şi 100 de lei, aceeaşi sumă pe care 55% dintre respondenţi o cheltuie la o comandă pentru acasă.

În plus, 38% dintre respondenţi consideră că mâncarea comandată este mai variată decât cea gătită. Din studiu reiese şi că alternarea gătitului cu comandarea unei mese pentru familie reprezintă o plăcere pentru 39% dintre românii din mediul urban.

„Am demarat acest studiu pentru a vedea cât timp petrec în bucătărie românii din mediul urban. Concluziile vorbesc de la sine: aproape jumătate dintre respondenţi au spus că petrec între 5 şi 7 ore sau chiar peste 7 ore pe săptămână în bucătărie, adică echivalentul unei zile de lucru în plus pe săptămână. Rezultatele studiului ne confirmă astfel gândul principal de la care am pornit noua campanie: „Locul tău e în bucătărie când vrei tu să fie”, prin care am vrut să le spunem românilor că atunci când nu au timp, chef sau inspiraţie să gătească acasă, e ok să îşi facă poftele cu o comandă, fără să se simtă vinovaţi.” a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer Tazz.

Studiul a fost realizat de Tazz în parteneriat cu Cult Market Research pe un eşantion de peste 500 de persoane din mediul urban, reprezentat în proporţie de 51% de femei şi 49% de bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani.