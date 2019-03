Egiptul, cea mai importantă piață pentru exporturile românești din Africa și Orientul Mijlociu

Între 27 și 28 februarie, Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, s-a aflat într-o vizită oficială în Egipt, la Cairo, fiind însoțit de o delegație de reprezentanți ai unor companii românești mari.

Politic, cea mai importantă întâlnire a fost aceea cu Amr Adel Nassar, ministrul egiptean al comerțului și industriei – întrucât, cu acest prilej, cele două părți au convenit să acceseze piețele în care celălalt stat e activ, respectiv, via Egipt, România să intre pe piețele Africii de Nord și a țărilor arabe din Orientului Mijlociu, iar România să funcționeze ca rampă pentru piața UE. Egiptul este cea mai importantă piață de desfacere pentru produsele românești din toată Africa și Orientul Mijlociu; exporturile noastre către țara arabă au fost de 796,9 milioane de dolari, într-o creștere anuală de 58,2%.

Economic, cei doi miniștri au stabilit oportunitatea colaborării în proiecte joint-venture din domeniul textil, al echipamentelor electrice, al mobilei sau utilajelor agricole.

În cadrul întâlnirii cu Mohamed Shaker El-Markabi, ministrul egiptean al energiei și electricității, s-a discutat despre participarea companiilor românești la construcția de centrale electrice sau de rețele de transport, la distribuția energiei, precum și la producția de echipamente pentru industria extractivă.

Organizația Arabă pentru Industrializare („Arab Organization for Industrialization ” - AOI) este o entitate industrială cu profil ambiguu. Deși se află direct în subordinea președintelelui Egiptului și e condusă de un consorțiu format din ministrii Apărării, Finanțelor, Comerțului și Industriei are buget propriu, independent de cel de stat. Organizația are proiecte atât militare, cât și civile, răspunzând de proiecte strategice, precum ridicarea noii capitale a țării și a 12 orașe industriale.

La întâlnirea cu Abdel Moneam Al Tarras, președintele consiliului de administrație al organizației, părțile au convenit să coopereze la producția de anvelope, de pompe de petrol și stații, la vagoane de tren, de ascensoare electrice, de echipamente medicale etc. Discuțiile s/au purtat în termeni foarte concreți, pentru primele trei sectoare trecându-se la discuții la nivel de specialiști.

Întâlnirea cu Mohamed El-Assar, ministrul egiptean al producției militare, a adus proiecte în domeniul echipamentelor din domeniul apărării, iar cea cu Tarek El Molla, ministrul egiptean al petrolului și resurselor minerale, proiecte în sectorul extracției țițeiului greu, furnizării de echipamente, precum și în domeniile transportului sau al distribuției de gaze naturale.