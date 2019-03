Report URIAȘ la loto 6/49 și joker: 2,7 și 1,3 milioane de euro

Duminica, 3 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii februarie Loteria Romana a acordat 11.756 de castiguri in valoare totala de 776.731,73 lei. Tragerile LOTO se vor difuza în direct pe România TV în cadrul emisiunii Românii au noroc, începând cu ora 18:15.

Citește și: Veste bună - Numărul de firme dizolvate a scăzut în 2018

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,74 milioane lei (aproximativ 2,7 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 432.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane lei (peste 1,32 milioane euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 365.000 de lei (peste 77.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 117.500 de lei (peste 24.700 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 256.200 de lei (peste 54.000 de euro).

La tragerea Noroc de joi, 28 februarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 148.827,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 07-068 din Botosani si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de numai 8,50 lei.