El este 'cel mai bogat rom din lume': A abandonat școala la 12 ani și a început prima afacere la 14

Alfie Best va fi 'primul miliardar rom' din lume, după ce averea sa a crescut cu 202 milioane de lire sterline, potrivit Sunday Times Rich List. El a luat recent decizia șocantă de a părăsi Marea Britanie pentru a trăi ca exilat fiscal în Monaco. El a spus că s-a săturat să fie "pedepsit" de fisc pentru că este un om de afaceri de succes.

Alfie - în prezent, cel mai bogat rom din Marea Britanie - este unul dintre cei 350 de bărbați și femei cei mai bogați din Marea Britanie care figurează pe lista anuală. Alfie Best, care a fondat Wyldecrest Parks, un titan al parcurilor de rulote, are o avere estimată la 947 de milioane de lire sterline. Averea sa uriașă a crescut cu 202 milioane de lire sterline în ultimul an - ceea ce înseamnă că este pe cale să devină primul miliardar rom din Marea Britanie.

În vârstă de 54 de ani, antreprenorul care a fondat titanul parcurilor de rulote Wyldecrest Parks, are, pe lângă imperiul său imobiliar de vacanță și clubul de fotbal non-ligă East Thurrock United, pe care l-a cumpărat atunci când clubul de fotbal semi-profesionist a avut probleme financiare în timpul Covid.

Cu toate acestea, Alfie a luat decizia de a părăsi Marea Britanie și de a trăi ca exilat fiscal în Monaco în aprilie 2024. "Marea Britanie trebuie să se trezească - pierdem creatorii de bogăție. Sistemul nostru fiscal și reglementările de afaceri sterilizează puținii oameni puternici care construiesc economii. Avem nevoie ca acești oameni să înceapă afaceri și să creeze locuri de muncă. Brexitul a fost o oportunitate de aur pentru a crea un mediu pro-antreprenoriat în creștere rapidă. Această șansă a fost complet irosită", a afirmat el într-o declarație recentă, potrivit The Sun.

Alfie a abandonat școala la 12 ani, la 14 avea propria afacere

Înainte de a se muta, el a făcut o adevărată campanie de vânzări, vânzând opt supermașini în valoare de milioane de euro și elicopterul său Airbus ACH130 cu șapte locuri, în valoare de 4,5 milioane de lire sterline, stilizat de Aston Martin, care se mândrește cu numărul de producție 007 și cu numărul de înmatriculare G-YPSE pe fuselaj.

Alfie a închiriat un apartament cu două dormitoare în Monaco, cu vedere la celebrul circuit de Formula 1, până când va obține rezidența în 'zona de joacă' a milionarilor, unde rezidenții nu plătesc impozite. „M-am gândit că Rishi Sunak ar fi ca un al doilea Iisus pentru țara noastră - încurajând creatorii de bogăție. Era cineva care înțelegea afacerile și era căsătorit într-o familie bogată. Cât de mult m-am înșelat!", a adăugat el.

Alfie Best s-a născut într-o rulotă în Lutterworth, Leicestershire, într-o familie săracă de romi romanici. A părăsit școala la vârsta de 12 ani și a început prima sa afacere la 14 ani, cumpărând și vânzând mașini și camionete. În 1990, la vârsta de 20 de ani, afacerea sa cu mașini aproape că s-a prăbușit, așa că s-a angajat la un magazin de telefoane, câștigând 70 de lire sterline pe săptămână. Trei săptămâni mai târziu, și-a deschis propriul magazin de telefoane mobile, apoi, 18 luni mai târziu, cu ajutorul unui împrumut bancar, avea 13 magazine în Londra. Ulterior, a vândut afacerea și s-a orientat spre investiții imobiliare.

În 2001, a cumpărat primul său parc de rulote în Romford, Essex, Lakeview Residential Park. De atunci, a început afaceri în industria ospitalității, a agrementului, a evenimentelor, a comerțului și a finanțelor.

În noiembrie 2018, Best a fost votat a 48-a cea mai influentă persoană în lista Essex Power 100 din 2018 și s-a clasat pe locul 11 în lista de bogați din Leicestershire. În 2019, Best a apărut prima dată în lista de bogați Sunday Times UK. Acum el apare din nou pe această listă.