Elaine Thompson-Herah şi Robert Lewandowski au fost aleşi cei mai buni sportivi în 2021 în ancheta realizată de Asociaţia Internaţională a Presei Sportive

Atleta jamaicană Elaine Thompson-Herah şi fotbalistul polonez Robert Lewandowski au fost aleşi cei mai buni sportivi ai anului 2021 în ancheta realizată de Asociaţia Internaţională a Presei Sportive (AIPS), în cadrul căreia au votat 529 de jurnalişti din 114 ţări, conform agerpres.

Thompson-Herah s-a impus în ierarhia feminină cu 605 puncte, după ce a obţinut trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ea a fost urmată, surprinzător, de o fotbalistă, spaniola Alexia Putellas (490 puncte), care a câştigat Liga Campionilor cu FC Barcelona, şi de o altă atletă, Yulimar Rojas (Venezuela), deţinătoarea recordului mondial la triplusalt, cu 346 puncte.Următoarele două locuri au fost ocupate de două jucătoare de tenis, japoneza Naomi Osaka şi britanica de origine română Emma Răducanu.La masculin, Lewandowski, atacantul echipei Bayern Munchen s-a impus cu 435 de puncte, după ce a doborât un record vechi de 50 de ani în Bundesliga, cu 43 de goluri marcate într-un an calendaristic (legendarul Gerd Muller marcase 42 în 1972). Căpitanul naţionalei Poloniei a reuşit să înscrie în acest an 58 de goluri în 47 de apariţii în toate competiţiile la nivel de club şi 69 de goluri în 59 de meciuri dacă sunt incluse şi jocurile echipei naţionale, fiind cel mai bun marcator din Europa pentru al treilea an la rând.Lewandowski, care a cucerit în premieră Cupa Mondială a Cluburilor, cu Bayern, şi-a trecut în palmares şi titlul în Bundesliga, Supercupa Germaniei, fiind desemnat pentru a cincea oară cel mai bun jucător din Bundesliga.Podiumul a fost completat de proaspătul campion mondial de Formula 1, olandezul Max Verstappen, cu 349 de puncte, şi de fotbalistul argentinian Lionel Messi (314 puncte), învingător anul acesta, cu echipa naţională, în Copa America.La secţiunea echipe, pe primul loc s-a clasat naţionala de fotbal a Italiei, campioana Europei în această vară, urmată de Bayern Munchen şi de naţionala Argentinei.Cea mai bună sportivă a anului 2021 - AIPS1. Elaine Thompson-Herah (Jamaica/atletism) 605 puncte2. Alexia Putellas (Spania/fotbal) 4903. Yulimar Rojas (Venezuela/atletism) 3464. Naomi Osaka (Jamaica/tenis) 2975. Emma Răducanu (Marea Britanie/tenis) 2676. Emma McKeon (Australia/înot) 2577. Faith Kipyegon (Kenya/atletism) 2008. Anghelina Melnikova (Rusia/gimnastică artistică) 1919. Mikaela Shiffrin (SUA/schi alpin) 19110. Sifan Hassan (Olanda/atletism) 183...Cel mai bun sportiv al anului 2021 - AIPS1. Robert Lewandowski (Polonia/fotbal) 435 puncte2. Max Verstappen (Olanda/Formula 1) 3493. Lionel Messi (Argentina/fotbal) 3144. Karsten Warholm (Norvegia/atletism) 2915. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 2896. Cristiano Ronaldo (Portugalia/fotbal) 2807. Aron Szilagyi (Ungaria/scrimă) 2718. Armand Mondo Duplantis (Suedia/atletism) 2359. Eliud Kipchoge (Kenya/atletism) 20710. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Formula 1) 200...Cea mai bună echipă a anului 2021 - AIPS1. Naţionala de fotbal a Italiei 767 puncte2. Bayern Munchen (fotbal) 5033. Naţionala de fotbal a Argentinei 4594. Chelsea (fotbal) 3705. Liverpool FC (fotbal) 2576. Echipa naţională de baschet masculin a SUA 2287. FC Barcelona (fotbal feminin) 2168. Echipa olimpică de fotbal a Braziliei (masculin) 2059. Naţionala masculină de handbal a Franţei 18710. Milwaukee Bucks (baschet masculin) 164