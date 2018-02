Elan Schwartzenberg i-a scris șefei DNA, Laura Codruța Kovesi: A vrut să se predea, iar răspunsul l-a UIMIT

Elan Schwartzenberg a dezvăluit, la B1 TV, că a vrut să se predea, cerând o întâlnire cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Însă, a fost refuzat și i s-a transmis că va fi audiat prin comisie rogatorie. Afaceristul a spus și cum a fugit din România: un angajat SRI i-a dat pontul că urmează să fie anchetat.

”Nu am fugit deloc. În 2012 nu exista niciun fel de dosar. Am plecat în vacanță, în 2012, iunie-iulie, cu fiul meu. Cu un avion privat, de la Țiriac Air, la Nisa. Înainte să plec, cineva din SRI, din cercul extrem de apropiat al lui Florian Coldea, a venit și mi-a spus: ”V-au luat televiziunea, prin fals, ostil. Le e teamă de ce urmează să faceți. Vor încerca să vă facă înscenări, cu multe dosare.” Exista un grup de interese de la nivelul de sus al statului care își dorea televiziunea. Omul de la SRI mi-a spus: ”pleacă puțin din țară”. Mi s-a spus ireal ce îmi spunea. Am plecat în concediu și urma să mă întorc în câteva luni, în septembrie. Mă sună un procuror de la DNA, Dan Badea, în 11 august, când eram pe barcă, care mi-a zis că în două zile trebuie să mă duc la el la birou. I-am spus că nu știu dacă el e procuror sau e o farsă. I-am zis că îi voi trimite avocații. A fost violent cu mine, mi-a spus că îmi va face mandat. Am continuat vacanța de la Monaco în Israel. M-am sfătuit cu avocați și m-au sfătuit să nu mă întorc, până nu se limpezesc lucrurile.

Citește și: A ÎNCEPUT procesul comisarului Traian Berbeceanu! Ce SOLUȚIE au dat judecătorii

Un avocat de-al meu i-a scris lui Kovesi, în engleză, că vreau să vin la DNA. Doamna Kovesi a făcut două lucruri: a răspuns brutal. A răspuns în română, în două rânduri, că îmi refuză audiența, se crede un os regal, și că mă citează prin comisie rogatorie. Apoi, la câteva zile, cei de la DNA, cu mascații, au spart 20 de apartamente de la București, la prietena mea, fratele meu, care aveau o singură vină, că mă cunoșteau. Mascații și spartul ușilor la 6 dimineața e apanajul teroriștilor sau al traficanților de droguri. Am avut mandat de siguranță națională și în 2009. Nu știu de ce, că nu am făcut terorism. M-aș bucura dacă mi s-ar răspunde câte mandate am avut și din ce motive. ”, a declarat Elan Schwartzenberg.

Citește și: REVOLTĂTOR! Cum a fost UMILIT Gică Popescu .