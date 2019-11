Electoratul PNL s-a culcat puțin pe o ureche (șeful campaniei lui Iohannis)

Șeful campaniei PNL la prezidențiale, Dan Motreanu, a declarat luni, dupa o intalnire cu Klaus Iohannis, ca in urma analizei primului tur al alegerilor prezidentiale, s-a ajuns la concluzia ca a fost o „mica demobilizare” in randul votantilor PNL pentru ca alegatorii s-au gandit ca seful statului intra fara probleme in finala.

„O mica demobilizare a electoratului nostru, au zis ca lucrurile sunt deja transate. Lucrurile nu sunt asa, batalia cu PSD e foarte grea, foarte dificila”, a zis Motreanu. Acesta spunea in ziua votului ca Iohannis va lua cu siguranta peste 40% in primul tur, insa seful statului nu a atins pragul pe care liberalii il dadeau drept sigur.

La sosirea la sedinta, Klaus Iohannis s-a declarat multumit de scorul obtinut si a adaugat ca a fost „conform asteptarilor”.

Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, luni, rezultate parțiale oficiale, după numărarea a voturilor din 99,9% din secții, că actualul președinte Klaus Iohannis a obținut 37,49% din voturi.

