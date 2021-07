Electrica Furnizare pune în funcţiune o centrală electrică pentru producătorul de utilaje Uztel

Electrica Furnizare a anunţat vineri că pune în funcţiune o centrală electrică fotovoltaică, având o putere instalată totală de 306,4 kWp, pentru producătorul de utilaje de extracţie şi construcţii Uztel.

”Electrica Furnizare anunţă punerea în funcţiune a unei centrale electrice fotovoltaice, având o putere instalată totală de 306,4 kWp, pentru compania Uztel, producătoare de utilaje pentru extracţie şi construcţii. Centrala va acoperi o parte din consumul de energie electrică al beneficiarului, cu impact direct în scăderea costului total cu energia electrică. Investiţia va ajuta, totodată, la reducerea emisiilor de CO2 cu peste 132 tone pe an” a anunţat Electrica Furnizare.

Proiectul implementat în judeţul Prahova presupune instalarea panourilor fotovoltaice pe structură metalică, pentru montaj pe teren. Producţia medie anuală a sistemului fotovoltaic instalat pentru Uztel este estimată la 421,3 MWh.

“Prin montarea panourilor fotovoltaice, am venit în întâmpinarea aşteptărilor companiei Uztel, care a optat pentru o metodă de producţie a energiei electrice care să protejeze mediul înconjurător. Utilizarea sistemului va avea ca efect reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu peste 132 tone pe an şi o economie operaţională semnificativă la costurile cu energia electrică. Electrica Furnizare are în desfăşurare mai multe proiecte similare şi oferă soluţii pentru orice companie care şi-a stabilit o strategie privind sustenabilitatea şi producerea de energie verde”, a declarat Cristian Radu, directorul Diviziei Marketing Electrica Furnizare.

Cu o experienţă de peste 120 de ani în domeniul energiei, Electrica Furnizare a intrat, în anul 2020, pe piaţa de producţie de energie electrică din surse regenerabile, prin achiziţionarea Parcului Fotovoltaic Stăneşti, din judeţul Giurgiu, cu o capacitate de 7,5 MWp. În prezent, compania are în implementare mai multe proiecte care implică livrarea de soluţii personalizate, la cheie, pentru producerea energiei verzi.

Obiectul principal de activitate al companiei Uztel este producerea şi comercializarea de ansamble, utilaje şi instalaţii petroliere şi construcţii metalice.