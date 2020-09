Electrolux reia plata dividendelor în urma redresării câştigurilor

Electrolux, cel mai mare producător european de electrocasnice, a anunţat vineri că va propune reintroducerea dividendelor, după redresarea câştigurilor şi a fluxului de numerar în trimestrul trei din 2020, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Producătorul brandurilor Electrolux, Frigidaire, AEG şi Anova, ale cărui vânzări şi câştiguri au fost afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a dat asigurări că situaţia a început să se îmbunătăţească iar redresarea solidă a continuat în trimestrul trei."Electrolux estimează că impactul negativ iniţial în urma efectelor pandemiei va fi în mare măsură recuperat în profitul operaţional din primele nouă luni din acest an, inclusiv o îmbunătăţire semnificativă a fluxului de numerar", se arată în comunicatul companiei suedeze.La Bursa de la Stockholm, acţiunile Electrolux înregistrau vineri un avans de 3,4%.Grupul a propus acum dividende de şapte coroane suedeze per acţiune, după ce iniţial propusese pentru 2019 dividende de 8,50 coroane suedeze per titlu, dar în martie propunerea a fost retrasă, în urma pandemiei.Electrolux a avertizat că vizibilitatea în trimestrul patru din 2020 rămâne limitată "dar în prezent compania anticipează că performanţele financiare se vor normaliza gradual", se arată în comunicat.Electrolux, companie care vinde maşini de spălat, frigidere şi aragazuri sub mărcile Electrolux, AEG, Zanussi şi Frigidaire, este prezentă în România din 1995 prin divizia de vânzări şi marketing în Bucureşti, precum şi prin fabrica de aragazuri de la Satu Mare, la care deţine 99,52% din acţiuni.