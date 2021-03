Elementul de bază al viitorului sistem energetic este o infrastructură inteligentă şi bine dezvoltată (E.ON)

Elementul de bază al viitorului sistem energetic este o infrastructură inteligentă şi bine dezvoltată, relevă proiectul Designetz, condus de E.ON şi finanţat de Ministerul Federal German pentru Economie şi Energie.

Potrivit unui comunicat al companiei energetice, remis, luni, AGERPRES, proiectul a necesitat patru ani de cercetare şi perfecţionare şi o finanţare de 66 de milioane de euro.

De la începutul anului 2017, un număr de 46 de parteneri de proiect au lucrat împreună în regiunile din Renania de Nord-Westfalia, Renania-Palatinat şi Saarland, pentru a dezvolta soluţii accesibile pentru o viaţă sustenabilă, sigură şi în acelaşi timp un sistem energetic eficient, din punct de vedere al costurilor.Rezultatele cercetării oferă informaţii importante despre cum ar putea arăta lumea energetică de mâine. Acestea confirmă că tranziţia energetică din Germania este fezabilă din punct de vedere tehnic şi că elementul de bază al viitorului sistem energetic este o infrastructură inteligentă şi bine dezvoltată. Infrastructura reţelelor formează coloana vertebrală a tranziţiei energetice. În plus, un rol important vor juca potenţialul de flexibilitate şi principiul echilibrării iniţiale a producţiei şi consumului de energie la nivel local, ori de câte ori este posibil.E.ON SE este liderul consorţiului acestui proiect a cărui valoare se ridică la 66 milioane de euro."Odată cu finalizarea cu succes a Designetz, am creat un prototip pentru sistemul energetic de mâine. Designetz a demonstrat: avem soluţiile tehnice pentru un sistem energetic descentralizat şi durabil. Reglementările viitoare ar trebui, mai presus de toate, să stimuleze investiţiile şi inovaţia în infrastructura reţelelor şi să permită operatorilor de reţea să exploateze toate opţiunile de flexibilitate pentru stabilizarea reţelelor", a afirmat Thomas Konig, responsabil pentru activitatea de reţea a E.ON.Andreas Feicht, secretar de stat la Ministerul Federal pentru Afaceri Economice şi Energie, precizează: "Designetz, unul dintre cele cinci proiecte din programul nostru de finanţare SINTEG, oferă informaţii importante despre condiţiile necesare pentru un cost optim al tranziţiei energetice. Le vom încorpora în dezvoltarea ulterioară a cadrului de reglementare. Experţii Designetz au demonstrat în special importanţa extinderii timpurii şi suficiente a reţelei, dar şi a funcţionării optimizate a acesteia, însoţită de inteligenţă, spirit inovator şi flexibilitate".În faza finală a proiectului, centralele individuale din subproiectele Designetz, care pot absorbi sau elibera energie în mod flexibil, au fost integrate în sistemul general. Astfel, pentru prima dată, a fost creată o comunicare bidirecţională între centralele tehnice reale şi aşa-numitul sistem Cockpit. De exemplu, a fost posibil ca un sistem de stocare a energiei să comunice câtă energie ar putea stoca sau alimenta în reţea. Sistemul Cockpit a evaluat flexibilitatea oferită, adică a clasificat-o în funcţie de posibilele schimbări meteo, timpi de răspuns şi defecţiuni tehnice. În plus, a reuşit să integreze sistemele tehnice într-un sistem de furnizare a energiei simulat, al anului 2035, şi astfel să evalueze performanţa şi stabilitatea acestuia.Designetz a demonstrat cu sistemul Cockpit că asigurarea adaptării este individuală şi respectă diferite procese şi standarde. Atunci când se implementează un sistem energetic descentralizat este, prin urmare, important să se integreze tehnologia digitală în reţele pentru adaptabilitatea rapidă la fluctuaţiile de producţie şi consum. Flexibilitatea vine, de exemplu, de la consumatorii industriali flexibili, de la electromobilitate, de la instalaţiile de depozitare sau de la generarea de hidrogen verde. Condiţiile preliminare pentru aceasta sunt stimulentele pe pieţele relevante şi o mai mare digitalizare a reţelelor şi instalaţiilor.Concluzia este că un viitor sistem energetic bazat exclusiv pe generarea regenerabilă poate funcţiona dacă adaptabilitatea tuturor sectoarelor este exploatată în acelaşi timp şi infrastructura reţelei este extinsă în mod inteligent. Pentru aceasta, o importanţă deosebită îl are sistemul descentralizat al operatorilor de reţea de distribuţie. Acest lucru necesită instrumente care fac reţeaua de deservire viabilă din punct de vedere economic, precum şi condiţii de investire competitive la nivel internaţional şi adecvate în ceea ce priveşte riscurile.Proiectul a mai arătat că sistemul energetic al viitorului poate deveni realitate numai dacă are parte de o susţinere largă din partea societăţii: tranziţia energetică trebuie să fie permisă de factorii politici şi implementată împreună cu companiile şi cetăţenii.Proiectul a fost implementat în statele germane Renania de Nord-Westfalia, Saarland şi Renania-Palatinat ca parte a programului de finanţare SINTEG "Schau-fenster Intelligente Energie) al Ministerului Federal German pentru Afaceri Economice şi Energie. În aceste regiuni, sistemul energetic german este cartografiat în diversitatea sa. Proiectul a început oficial la 1 ianuarie 2017 şi s-a desfăşurat timp de aproximativ patru ani într-un consorţiu format din 46 de parteneri cu experienţă din sectorul energetic, industrie, cercetare şi dezvoltare.