Elena Lasconi, probleme cu liderul USR: Nu am mai vorbit cu Drulă din noiembrie

Elena Lasconi a dezvăluit, într-un interviu televizat, că nu a mai vorbit cu președintle partidului USR din luna noiembrie a anului trecut. Atunci a avut loc scandalul din interiorul familiei Lasconi.

„Nu vorbesc cu el din noiembrie. Dacă mâine ar avea nevoie de ajutorul meu sunt prezentă. În ceea ce privește ceilalți membri, cu Ionuț Moșteanu am o relație ok, pentru că el este în Argeș și practic el m-a invitat să intru în USR, cu el am construit ce am construit acolo, cu el am ținut legătura de cele mai multe ori. Țin la el foarte mult la el”, a declarat Elena Lasconi la Prima News.

Elena Lasconi a reproșat conducerii partidului că nu și-a asumat o țintă la alegerile din acest an și că nu a sondat opinia publică referitor la alianța cu PMP și Forța Dreptei.

Lasconi crede că USR face greșeli

„Trebuie să ai disciplină și disciplină înseamnă respect pentru vot, nu înseamnă armată. (...) Avem niște alegeri și în calitate de șef de partid ar trebui să-și asume un procent. Asta înseamnă un politician din punctul meu de vedere”, a spus Lasconi.

Ea a subliniat că USR face „cu siguranță greșeli”.