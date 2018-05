Elena Udrea a crezut că nu vede bine: Cine e persoana care s-a dus peste ea, în Costa Rica

Elena Udrea și Alina Bica au fugit în Costa Rica, unde speră să scape de o eventuală condamnare pe care ar primi-o în România. Asta pentru că statul din America Centrală nu are acord de extrădare cu România.

Udrea a fost vizitată de iubitul său, dar a avut parte și de un musafir neobișnuit. Este vorba despre asociata sa de la Băile Boghiș, Lia Stanca, fosta soție a generalului de securitate Viorel Stanca.

Lia Stanca a fost la mijlocul lunii aprilie in Costa Rica pentru a se intalni cu Elena Udrea. Informatia a fost confirmata chiar de catre femeia de afaceri din Sălaj, care a spus, pentru Ziarul de Salaj ca discuta zilnic la telefon si ca urmeaza sa o mai viziteze pe Elena Udrea in Costa Rica.

"Am fost in Costa Rica si am sa mai merg. Am fost in aprilie. Nu am mers la un om public. Situatia de la Bai Boghis nu are legatura cu plecarea mea in strainatate. Discut cu doamna Udrea la telefon in fiecare zi. Si despre Baile Boghis si despre orice alt subiect. La Boghis s-a deschis sezonul, s-a deschis zona de strand din 28 aprilie. Este functional. Acolo e nevoie de investitii in continuare pentru ca puterea financiara a asociatilor nu poate atinge cuantumul de bani pentru a duce statiunea la cele mai inalte standarde. Nu sunt probleme cu actionariatul cu doamna Udrea. Faptul ca am facut o asociere... si nu a reusit sa duca la bun sfarsit tot planul investitional prevazut inainte de asociere, eu nu o consider asta decat o incercare a mea care a dus la o reusita partiala", a declarat Lia Stanca.

Însă, vizita neobișnuită pare să ascundă altceva. Lia Stanca este foarte ingrijorata de situatia statiunii, dupa ce Elena Udrea a platit cautiunea sa de 5 milioane de euro cu parti sociale din statiune. Adica a garantat cu actiunile societatii.

Udrea a girat cautiunea sa cu cele 50 la suta din actiunile pe care le are la Baile Boghis, dar si cu cele 40 la suta din actiunile detinute de Nadine Stanca, fiica cea mare a Liei. Scopul vizitei in Costa Rica a fost o discutie interesanta pe marginea subiectului Baile Boghis, discutie in care Lia Stanca a incercat sa o convinga pe Elena Udrea sa substituie garantia cu bani cash in asa fel incat sa poata salva statiunea.

Elena Udrea are pe 9 mai ultimul termen de judecata in dosarul Gala Bute, iar daca va fi condamanta cu executare, atunci cele 90 la suta din actiunile de la Boghis (Udrea + Nadin) vor trece in proprietatea statului, care le va scoate la vanzare.

Lia Stanca e fosta soție a generalului Viorel Stanca, primul salajean care a intrat in top 300 milionari romani. Acesta a fost in perioada 2001 - 2008 presedintele Partidului Democrat din Salaj, si un cunoscut apropiat a lui Traian Băsescu, pe atunci presedinte al Romaniei. Dupa divortul de Lia Stanca, majoritatea averii a ramas la sotie.

Societatea ce deține Băile Boghiș apare in mai multe dosare pe rolul instantelor din Salaj, in care Directia Regionala a Finantelor Publice a executat firma. SC Bai Boghis are, din 2015, datorii de peste 14 milioane de lei, in contextul in care cifra de afaceri abia bate la 2,7 milioane de lei, iar anul trecut a avut pierderi.

Elena Udrea a plecat pe 7 februarie din Romania in Costa Rica. Fostul lider PDL si ministru al Turismului nu a spus initial niciunei persoane unde pleaca, avocatul ei stiind ca Udrea este in Atena. Alaturi de Elena Udrea, in Costa Rica se mai afla si Alina Bica, fosta sefa DIICOT si prietena a Elenei. Pe 13 aprilie, Elena Udrea a primit statutul provizoriu de refugiat politic in Costa Rica, chiar in timp ce la Înalta Curte de Casație si Justiție se judeca un nou termen din dosarul "Gala Bute".

