Elena Udrea, către ministrul Justiției: 'Despre abuzul care mi se întâmplă, ce părere aveți? Nu e nevoie să vă străduiți să mă aduceți în țară, vin singură'

Aflată în arest în Bulgaria, fostul ministru al Turismului Elena Udrea îi adresează un mesaj ministrului Justiției Cătălin Predoiu.

„Inteleg domnule Ministru al Justitiei ca sunteti preocupat de faptul ca unii cetateni romani, abuzati de justitia pe care o pastoriti din 2007 ( cu mici intreruperi), isi cauta dreptatea in Europa, deci in tari cu standarde mult mai inalte de justitie decat Romania.

Dar despre abuzul care mi se intampla mie ce parere aveti domnule ministru? Cum vi se pare faptul ca stau arestata de 50 de zile intr- o tara europeana pentru ca am fost condamnata ilegal, intai de un complet de 3 judecatori care nu era specializat si din care facea parte Florentina Dragomir, care exercita fara drept functia pentru ca nu indeplinea juramantul de credinta, apoi de un complet de 5 judecatori constituit cu incalcarea grava a legii, iar contestatia in anulare in care am cerut rejudecarea dosarului tocmai ca urmare a acestei compuneri a completului, mi-a fost respinsa doar mie dintre toate cazurile similare, incalcandu-se atat decizia 685/2018 a CCR cat si decizia CJUE din 21.12.2021?

Dar despre faptul ca fetita mea de 3 ani nu m-a vazut de aproape 2 luni din cauza acestor abuzuri ale justitiei dumneavoastra, ce parere aveti? Aveti vreo parere? Care este pozitia dvs ca Ministru al Justitiei fata de acest caz? Dar fata de haosul general de la ICCJ, unde unii judecatori dau decizii cand pro cand contra curtii constitutionale, chiar si contra CJUE, iar altii ar vrea dar nu au curajul sa respecte deciziile CCR pentru ca se pare ca sunt amenintati, unde nu s-a stabilit inca o pozitie coerenta si unitara fata de falsul conflict intre CCR si CJUE ( in realitate nu exista niciun conflict, dar nici asta nu aveti curajul sa transati). ?

Ca membru al CSM, ati ridicat acest subiect in sedintele consiliului? Dar despre condamnarile neprevazute de legea penala, ori prescrise, despre faptul ca s-a ajuns din cauza lasitatii unor magistrati si a slabei calitati a clasei politice, sa se dea pedepse mai mari pentru o eventuala mita de 25 de mii euro, decat pt omor, rapiri, violuri si talharii. De 3 ani justitia dvs inca nu l-a condamnat pe monstrul din Caracal, celebrul Dinca, asta nu va preocupa?

Cetatenii Romaniei apartin Europei, si asa cum au dreptul sa aleaga o scoala mai buna, un loc de munca mai bun, la fel au dreptul sa isi caute dreptatea daca in tara lor domneste haosul in Justitie, si sunt abuzati de cei care ar trebui sa aplice legea in mod corect, iar politicienii ca dvs si marea majoritate, nici macar opinii nu reusiti sa aveti sau nu indrazniti!

Nu e nevoie sa va straduiti sa ma aduceti in tara, daca dvs ca Ministru al Justitiei imi garantati ca in Romania mi se aplica si mie aceeasi lege precum s-a aplicat tuturor celor in situatia mea, vin singura domnule Predoiu! Daca nu puteti garanta unuia, sau mai multor cetateni ai tarii din guvernul caruia faceti parte aplicarea legii, la ce bun sa ramaneti in functie?