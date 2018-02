Elena Udrea, după ce a fugit în Costa Rica: 'Și vă spun, lașilor, plec pe unde vreau eu, câtă vreme sunt un cetățean liber'

Elena Udrea a fugit în Costa Rica, acolo unde se află și Alina Bica, fosta șefă DIICOT, alături de soțul său. Udrea i-a spus, inițial, avocatului său că se află în Grecia, la Atena, unde ar fi internată într-o clinică. Ulterior, au apărut documentele care dovedesc faptul că Udrea e în Costa Rica.

După apariția în presă a informației că e în America Centrală, Udrea a reacționat virulent. Ea spune că se află în vacanță și că va reveni în România când își termină treaba.

”Dupa ce a iesit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justitie, dupa ce Sistemul a dat sah mat, si Kovesi a umilit iar toti marii politicieni si conducatori ai tarii(bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare si sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa se schimbe tema si sa nu mai vorbessca nimeni despre ce se intampla in Romania.

Trec peste intrebarea cum e posibil sa primesti informatii despre prezenta unei persoane libere, despre unde circula ea prin lume???

Raman la intrebarea, pe unde umblu?

Si va spun lasilor, pe unde vreau eu, cata vreme sunt un cetatean liber, chiar si al unei tari care nu mai respecta nimic din ceea ce inseamna libertatea si drepturile cetatenilor.

Nu am fugit nicaieri ca nu aveam de ce sa fug, ca nu ma oprea nimic sa calatoresc prin lume, pot fi oriunde vreau eu sa fiu si, sa ma intorc atunci cand imi termin treaba, vacanta, vizita etc.

Lasati manipularile! Ocupati-va de ce e important pentru tara, daca vreti sa faceti ceva util. Sau, daca ati inteles ca nu aveti mari sanse de izbanda, luati-va vacanta si mergeti in Costa Rica, ca sa va lamuriti cum stau lucrurile, sa nu traiti in povestile Securitatii...”, e mesajul lui Udrea.

În schimb, avocatul său, Alexandru Chiciu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, că nu știe unde se află clienta sa. ”La acest moment nu știu unde se află Elena Udrea. Ultima oară când am vorbit cu clienta mea, respectiv înaintea termenului de la Curtea de Apel acesta mi-a spus ca se află la Atena și m-a mandatat să comunic aceste lucruri instanței și presei. De la acea dată și până acum nu am informații suplimentare. Reafirm că doamna Udrea nu are nici o interdicție. Dacă vor fi mandatat cu privire la alte lucruri vi le voi comunica.”, a spus acesta pentru STIRIPESURSE.RO.

