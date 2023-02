Elena Udrea, interviu din închisoare: Statul Paralel, camuflat sub forma Grupului de la Cluj, se pregătește să intre în lupta pentru putere din anul 2024

Aflată în penitenciar, Elena Udrea anunță că a acordat un interviu pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Tv. Subiectul a fost „Statul Paralel” de la înființarea lui pe vremea binomului SRI-DNA și pană azi, afirmă fostului ministru.

„Iata ca, dupa ani de hibernare, “Statul Paralel”, camuflat sub forma "Grupului de la Cluj", se pregateste sa intre in lupta pentru putere din anul 2024. Unii se intreaba de ce acum? Fie au trait pe alta lume si nu stiu ca eu sunt prima care a vorbit inca din 2015 despre sistemul paralel de putere creat in Romania( din care faceau parte fostii sefi SRI- DNA, capii unor institutii de forta, armata, servicii), fie incearca o strategie de discreditare si minimalizare a informatiilor mele in interesul celor vizati de ele. In plus, atrag atentia asupra a ceea ce se intampla acum in ???????? Romania, despre ramasitele “Statului Paralel” proiectate in prezent, si despre subminarea statului national; despre renuntarea la suveranitatea nationala, prin atacul la Constitutie , Curtea Constitutionala si, mai ales, prin desfiintarea Justitiei romanesti si subordonarea acesteia CJUE.

Altii sustin ca nu ar trebui sa fiu ascultata pentru ca sunt condamnata! In primul rand chiar si un condamnat are dreptul la a-si exprima parerile. Nu mi-a fost ingradit acest drept si nu traim intr-un stat totalitar in care nu ai voie sa te exprimi.

In al doilea rand, eu chiar legalitatea condamnarii mele o contest cu probe. Nu uitati!...am ajuns in puscarie pentru ca in cazul meu nu s-a respectat decizia Curtii Constitutionale, precum la Sova, Nita, Bica, etc! S-au incalcat deciziile CEDO, CJUE, si legea penala română.

Asta au vrut unii dintre "ei"! Sa ajung in inchisoare sa nu mai pot vorbi sau sa imi pierd credibilitatea”, scrie Elena Udrea pe Facebook.

Cât privește modalitatea de acordare a interviului, Udrea afirmă că totul este legal și anunță că sunt mai multe instituții de presă care solicită interviuri cu ea.

Elena Udrea execută o pedeapsă de șase ani de închisoare dispusă de instanță în dosarul Gala Bute.