Elena Udrea NU respinge ideea de a se întoarce în țară. Ce condiții are fostul ministru

Fostul ministru Elena Udrea a confirmat în direct, la Antena 3, că are statutul de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie. Elena Udrea a spus că a făcut această cerere din cauza abuzurilor din justiție. Tot ea a spus că se va întoarce în țară, doar dacă motivele pentru care i-a fost acordat refugiul dispar.

„Eu mă pot întoarce oricând, doar dacă motivele pentru care mi-a fost acordat refugiul dispar. Adică dacă în România am vedea că tot cei care au făcut aceste abuzuri sunt trași la răspundere, oamenii care le fac sunt înlocuiți din funcții, atunci aș putea să am un motiv să spun instanțelor de aici că au dispărut aceste motive, să am și dovezi și atunci pot să părăsesc acest teritoriu. Evident că eu asta îmi doresc să fac”, a spus Elena Udrea.

Fostul ministru a negat faptul că și-ar fi achiziționat o casă în Costa Rica.

„Nici vorbă. Am considerat că este mai important să-mi văd de lucrurile mai serioase decât să răspund la toți nebunii care scriu pe Facebook toate tâmpeniile”, a spus Udrea.

Întrebată dacă Alina Bica a cerut și ea azil politic, Udrea a afirmat că nu știe.

„Nu știu să vă răspund, dar cu siguranță dânsa va vorbi în numele ei”, a declarat Udrea.