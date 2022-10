Elena Udrea: 'Putem spune că România s-a promovat pe banii mei!'

ANAF vinde două maşini aparţinând fostului ministru Elena Udrea, precum şi mai multe terenuri situate în apropierea lacului Străuleşti. ANAF scoate la vânzare frecvent bunuri mobile şi imobile, atât pentru recuperarea de datorii către stat rezultate din neachitarea de taxe şi impozite, precum şi pentru recuperarea unor prejudicii în dosare penale. Fostul ministru al Turismului susține în acest context că este supusă unui „abuz”.

„Referitor la stirea privind vanzarea bunurilor ce imi apartin, pentru a acoperi “ prejudiciul” din Gala Bute, spun ce-am spus si ieri in fata Instantei: nu doar ca stau abuziv in puscarie de 6 luni, dar tot abuziv sunt pusa sa platesc 8 milioane de lei, contravaloarea promovarii României la gala de box cand a boxat Lucian Bute in 2011 la Bucuresti. Promovarea a avut loc, brandul turistic a fost promovat si a fost vazut de aproape 200 de milioane de spectatori si telespectatori in direct si in reluare, pe televiziuni naționale si internationale cum ar fi Eurosport, Euronews, CNN. A fost cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodata in Romania si cea mai mare actiune de promovare a țării, si eu sunt pusa acum sa plătesc contravaloarea acestei promovări, fără sa fiu vinovata de ceva anume.

Deci putem spune ca Romania s-a promovat pe banii mei. E ca si cum ai pune un ministru al transporturilor sa plateasca un pod care s-a facut, de care se bucura toata tara, pe el trec masini, dar pentru ca o justitie absurda zice ca ministrul nu ar fi supravegheat suficient pe cei de la CNAIR care au facut licitatia pentru construirea podului, si desi nimeni de la CNAIR nu este acuzat de nimic, totuși, ministrul este pus sa plateasca podul din banii lui.

Ce sa zic: “să tot faci lucruri pentru țara asta”!”, a precizat Elena Udrea, pe pagina ei de Facebook.

Ce spune ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitaţie şase terenuri şi un punct de acces, precum şi două autoturisme ale Elenei Udrea, pentru a recupera prejudiciul din dosarul penal Gala Bute, a declarat, marţi, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş.

„ANAF a scos la licitaţie şase terenuri ale doamnei Elena Udrea pentru a recupera prejudiciul din dosarul penal Gala Bute. Valoarea acestor terenuri este de 3,296 milioane de lei. Toate amănuntele legate de această licitaţie le găsiţi pe site-ul ANAF-ului. La fel, sunt scoase şi două autoturisme aparţinând tot debitoarei", a spus Heiuş, la o întâlnire cu jurnaliştii.

Potrivit şefului ANAF, prejudiciul total este de 8,117 milioane de lei, adus Autorităţii Naţionale de Turism.

Preţul de pornire pentru cele şase terenuri, în cadrul licitaţiei, este de 3,296 milioane de lei, fără TVA. Licitaţia va avea loc pe 27 octombrie. Cele şase terenuri sunt situate în zona Străuleşti.

Pe lângă acestea, mai sunt scoase la vânzare două autoturisme: un Fiat 500 la preţul de pornire de 35.368 de lei şi un Mercedes-Benz la preţul de pornire de 37.971 de lei. Licitaţia este programată pe 8 noiembrie.

Heiuş a menţionat că ANAF a pus sechestru şi pe nişte terenuri în localitatea Nana, care urmează să fie valorificate, dar şi pe 50% din acţiunile Eurohotels, deţinute de Udrea.

Context

În martie 2017, instanţa supremă a condamnat-o pe fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea la şase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul Gala Bute, fiind achitată pentru tentativa de folosire de declaraţii false sau incomplete. Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, Gheorghe Nastasia a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare, iar Ana Maria Topoliceanu a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul mnistru al Economiei Ion Ariton a fost achitat.

Fostul consilier al Elenei Udrea Ştefan Lungu a primit o pedeapsă de un an şi şase luni de închisoare cu suspendare. Fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, pentru complicitate la luare de mită.

Procurorii au arătat în rechizitoriu că, în 24 iunie 2011, a fost încheiat un contract de servicii, atribuit prin negocierea fără publicarea unui anunţ de participare, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi SC Europlus Computers SRL, firma lui Rudel Obreja, având ca obiect prestarea serviciilor de promovare a României în cadrul evenimentelor desfăşurate cu ocazia organizării Galei Internaţionale de Box profesionist de către Federaţia Română de Box. În baza acestui contract, la 1 februarie 2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare în valoare de 8.116.800 lei.

Fondurile publice au fost utilizate într-o modalitate interzisă de lege, respectiv pentru finanţarea unui eveniment sportiv organizat de către o societate comercială, iar suma achitată în baza contractului constituie în întregime un prejudiciu produs în patrimoniul ministerului. Prin încheierea contractului s-a urmărit în realitate asigurarea fondurilor necesare organizării galei de box menţionate, iar achiziţia de servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formală, pentru care nu există o nevoie reală a ministerului, cu unicul scop de a da o aparenţă de legalitate contractului. Mai mult, contractul a fost atribuit cu încălcarea procedurilor legale de achiziţie publică şi au fost achiziţionate servicii care nu se regăsesc printre categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanţare europeană”, potrivit procurorilor.

Anchetatorii au susţinut că Elena Udrea a avut cea mai importantă contribuţie la săvârşirea acestor fapte şi la producerea rezultatului, deoarece ea a luat decizia organizării galei în urma unor discuţii informale cu Rudel Obreja, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finanţării evenimentului, a cerut în mod repetat funcţionarilor din subordine să se întâlnească cu Obreja pentru a identifica soluţii în cazul încheierii contractului şi a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma să fie alocat de către MDRT în afara cadrului reglementat de procedura achiziţiilor publice.