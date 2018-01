Elena Udrea, reacție SURPRIZĂ după desemnarea lui Dăncilă premier: 'Un lucru bun sigur s-a întâmplat'

Fostul ministru Elena Udrea reacționează după ce Klaus Iohannis a anunţat că a decis să mai dea PSD o şansă şi să o desemneze premier pe Viorica Dăncilă. Udrea spune, într-o postare pe Facebook, că se rezumă la a constata că `un lucru bun sigur s-a întâmplat`, făcând trimitere la propunerea PSD, și anume că „de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de către Securitate”.

„Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.

Asa ca ma rezum la a constata ca un lucru bun sigur s-a intamplat. Anume, de data aceasta avem un Premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.

Daca azi avem o clasa politica slaba, incapabila sa dea premieri de calibru, daca avem guverne mediocre si un Parlament la fel, este consecinta planului de distrugere a acesteia, pus in practica de Sistemul ocult de putere, in ultimii 9 ani.

De aceea, eu cred ca singurul lucru care conteaza in numirea unui prim ministru acum este capacitatea, curajul si determinarea de a se lupta cu Sistemul pentru a instaura democratia reala si statul de drept in Romania.

Dupa ce Romania va deveni o tara normala, restul lucrurilor le poate face orice gospodar de buna credinta ajuns in fruntea executivului.

Asa ca, deocamdata, mai astept inainte sa arunc cu piatra.”, scrie Elena Udrea, pe Facebook.