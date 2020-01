Eliminată în semifinale la Australian Open, Ashleigh Barty recunoaște: Trebuie să dai Cezarului ce-i al Cezarului

Ashleigh Barty a luat parte la conferința de presă organizată după eliminarea sa de la Australian Open, după ce a fost învinsă de Sofia Kenin, cu 6(6)-7, 5-7. La întâlnirea cu presa, Barty a apărut cu nepoțica ei de doar 12 săptămâni, scrie Mediafax.

La conferința de presă, Ashleigh Barty a prezentat-o pe nepoțica sa de 12 săptămâni: ”Ea este noua mea nepoțică. Sora mea a născut-o în urmă cu 11 sau 12 săptămâni. Despre asta este viața. Este minunat. Numele ei este Olivia. Vă spune asta chiar acum. Perspectiva este frumoasă. Viața este frumoasă. Ea m-a făcut să zâmbesc imediat ce am ieșit de pe teren. A trebuit să o îmbrățișez. Totul este bine”.

Jucătoarea din Australia a afișat o atitudine pozitivă și spune că abia așteaptă următoarele turnee: ”Am învățat foarte multe lucruri în ultima lună. Am învățat din situațiile în care am fost pusă. Am iubit fiecare minut. Nu voi aștepta un an ca să le pun în practică. Voi face asta de săptămâna viitoare. Cred că am crescut ca echipă. Ne-am bucurat de fiecare minut”.

Barty a lădat-o și pe adversara sa, Sofia Kenin: ”Cred că după ziua de azi, ea este o jucătoare din top 10. Ea merită respect și recunoaștere. A jucat excepțional. A avut un an incredibil. Trebuie să dai Cezarului ce-i al Cezarului. A jucat mai bine astăzi”.

În finala Australian Open, Sofia Kenin se va înfrunta cu Garbine Muguruza.