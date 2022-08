Elisabeta Lipă: Nu am un obiectiv pentru Mondiale, important e ca sportivii să se bată la sutimi de secundă

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că nu a stabilit un obiectiv clar pentru Campionatele Mondiale din Cehia, mai important fiind în opinia sa ca sportivii să se lupte la sutimi de secundă pentru fiecare medalie.

"Eu sincer nu am obiectiv de medalii. Pentru mine bucuria este enormă atunci când văd că echipele noastre se bat acolo la miimi, sutimi de secundă. Asta înseamnă că sunt buni şi dacă este ziua lor norocoasă, cu siguranţă poţi fi pe locul unu, dar poţi fi şi pe trei sau pe patru. Dar important este ca ei să fie acolo, printre cei mai buni. Şi noi să câştigăm medalii în competiţia supremă", a afirmat Elisabeta Lipă.Ea a precizat că lotul pe care România îl va deplasa în Cehia va fi aproximativ acelaşi de la Campionatele Europene, cu menţiunea că Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar nu vor mai face parte din barca de 8+1."Lotul pentru Mondiale este aproximativ acelaşi de la Campionatele Europene. Cu mici schimbări care vor apărea, pentru că Simona şi Ancuţa nu vor mai trage în barca de 8, vor rămâne doar la barca de dublu şi vom stabili care vor fi următoarele două fete care să le înlocuiască cu succes. Va fi greu, dar trebuie să găsim o soluţie", a completat Lipă.Federaţia Română de Canotaj a semnat miercuri un parteneriat de imagine prin care sportivii medaliaţi la competiţiile internaţionale vor fi răsplătiţi financiar, dar vor primi şi vacanţe."Parteneriatul cu Phoenicia Group este unul de durată, se întinde până la Paris 2024 şi asta ne bucură enorm. Eu sunt foarte fericită că am semnat acest parteneriat, care are o componentă financiară şi una în produse. Medaliaţii de la Campionatele Europene au fost deja premiaţi în bani şi au primit şi sejururi la mare", a mai spus Elisabeta Lipă.Campionatele Mondiale de canotaj vor avea loc în perioada 18-25 septembrie, la Racice (Cehia).