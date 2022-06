Eliza Samara se recuperează după o operaţie la coloana vertebrală: Sper să aduc o medalie pentru România la Europenele din august. Ar fi ceva de vis

Jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara, multiplă campioană europeană, se recuperează după o operaţie la coloana vertebrală, dar speră să reuşească să aducă o medalie pentru România la Campionatele Europene din luna august, potrivit news.ro

Mai bine de un an de chin, injecţii, pastile şi diverse terapii care nu au dat roade decât pe termen scurt. Cu asta s-a confruntat Eliza Samara, multiplă campioană europeană la tenis de masă, din cauza problemelor pe care le avea la spate. Intervenţia chirurgicală la coloană a fost singura soluţie pentru a fi aptă 100% la Europeanul din august.

"Acum cinci luni mi s-a spus că nu este de operat, dar, în timp, tot la operaţie am ajuns. La ultimul meci din ligă am căzut, m-au luat cu targa şi nu am mai avut ce să fac. Am făcut un RMN, mi-a ieşit discul fisurat adânc. La operaţie mi-au scos fragmente din disc şi mi-au lipit 2 membrane. Două săptămâni am făcut repaos total, aveam voie doar să merg lejer", a declarat Eliza Samara.

"Am avut emoţii mari pentru că nu ştiam concret ce mi se va întâmplă pe masa de operaţii. Mi-a fost frică! Am ajuns în sală şi aveam palpitaţii, ba mi-era frig, ba cald şi am cerut să-mi facă ceva să nu mai simt. Mi-au pus ceva în venă, apoi după câteva secunde am început să nu mai ştiu nimic. După operaţie şi câteva ore la ATI , m-am trezit în salon şi m-am pipăit, apoi am zis „SUNT VIE", a mai spus Eliza Samara.

Au trecut aproape 6 săptămâni de la intervenţie, iar sportiva trage tare la clinica Kinetic pentru a juca la turneul continental, unde are de apărat bronzul obţinut anul trecut, la Varşovia. Pentru asta face zilnic recuperare cu un aparat unic în România, aparat care preia până la 80% din greutatea corpului.

„Mă simt foarte bine, ca şi cum nu m-aş fi operat, dar mai am până să ajung la forma mea maximă. Recuperarea presupune multă muncă, fac zilnic câteva ore bune. Când am început cu acest aparat nu am crezut că voi reuşi să alerg atât de rapid, dar de la zi la zi este mai bine. Sunt sigură că voi fi aptă la Munchen. Ţinta mea este să joc fără dureri. La patru luni distanţă după operaţia de menisc, am luat aurul, aşa sper să se întâmple şi acum. Îmi doresc să produc o surpriză - având în vedere situaţia dată, că vin după operaţie – şi să aduc o medalie pentru România. Ar fi ceva de vis", a precizat Eliza Samara, conform unui comunicat remis News.ro.