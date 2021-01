Elliot Page şi coregrafa Emma Portner divorţează

Elliot Page, starul filmului „Juno” şi al serialului „The Umbrella Academy”, care a anunţat în luna decembrie că este transgender, şi coregrafa Emma Portner divorţează după trei ani de mariaj, potrivit news.ro.

Cuplul a anunţat într-un comunicat: „După ce ne-am gândit mult şi am analizat cu atenţie, am luat dificila decizie de a divorţa, în urma separării noastre de vara trecută. Ne respectăm reciproc şi rămânem prieteni apropriaţi”.

Page, în vârstă de 33 de ani, a devenit cunoscut ca Ellen Page, odată cu rolul din „Juno” (2007), pentru care a fost nominalizat la Oscar.

Între filmele în care a jucat se numără „Inception”, „Whip It!” şi „Flatliners”. A produs şi a jucat în „Tallulah” şi „Freeheld”, iar în 2019 a debutat în regie cu documentarul „There's Something in the Water”, despre persoanele de culoare din Canada.

Elliot Page va continua să joace rolul Vanya Hargreeves în „The Umbrella Academy”, serial Netflix despre o familie de supereroi, unul dintre show-urile de succes ale serviciului de streaming.

Portner, în vârstă de 26 de ani, s-a căsătorit cu Page în 2018.