Elogiu pentru Codruța Kovesi în Financial Times - Este potrivită tocmai datorită opoziției guvernului român

Financial Times a publicat, joi, un articol asumat de board-ul editorial, care sustine ca Laura Codruta Kovesi este cea potrivita pentru functia de procuror sef al Europei, scrie ziare.com.

"Uniunea Europeana se afla in proces de numire a procurorului sef european. Ar trebui sa aleaga persoana cea mai calificata pentru aceasta activitate. Aceasta este Laura Codruta Kovesi, un curajos din Romania.

Exista cateva argumente excelente in favoarea numirii doamnei Kovesi, nu in ultimul rand faptul ca Guvernul Romaniei se opune cu fermitate numirii sale", se arata in articolul respectiv.

FT adauga ca nu exista niciun dubiu ca ceilalti doi candidati, din Franta si Germania, ar face o treaba buna, dar niciunul nu are experienta lui Kovesi de a conduce o lupta "dificila si, cateodata, singura" impotriva coruptiei profunde din Romania.

Sursa citata aminteste ca, in timp ce Kovesi era sefa DNA, institutia a ajutat la condamnarea unor ministri, a unor parlamentari sau primari acuzati de frauda, abuz de putere si alte infractiuni.

"Munca sa neobosita i-a adus respectul partenerilor Romaniei", mai spun jurnalistii straini.

"Eforturile doamnei Kovesi au inspirat milioane de compatrioti", spun ei, sa ceara clasei politice sa nu impiedice lupta anticoruptie, dar in schimb ea a fost "rasplatita cu adversitatea Guvernului condus de PSD si Liviu Dragnea", numit "barbatul puternic din spatele lui (Executivului - n.red.) ".

Financial Times aminteste ca Guvernul roman a indepartat-o din functie pe Kovesi in iulie 2018, ceea ce a fost o "sfidare de neiertat si inexplicabila a normelor UE privind libertatea Justitiei".

FT spune ca fortele antireformiste din Guvernul Romaniei si din Justitie "sunt atat de disperate sa o impiedice pe doamna Kovesi sa devina primul procuror sef al UE incat a fost pusa sub acuzare pentru suspiciuni firave de abuz in serviciu".

Mai mult, noteaza jurnalistii straini, "aceasta incercare nereusita de a o discredita pe Kovesi a coincis cu o OUG menita sa reduca brusc independenta agentiei anticoruptie (DNA - n.red.) pe care a condus-o timp de cinci ani".

FT adauga ca presedintele Klaus Iohannis a avut dreptate cand a vorbit despre tentativa tot mai evidenta de control politic asupra sistemului judiciar.

"Este incurajator faptul ca doua comisii ale Parlamentului European au recomandat saptamana aceasta ca doamna Kovesi sa fie numita in functia de procuror UE", noteaza FT, adaugand ca, totusi, nu este o chestiune gata stabilita si acest lucru va fi decis de Parlamentul European si Consiliul UE prin consens.

"Guvernul Romaniei pune presiune asupra Consiliului pentru a ingropa sansele dnei Kovesi", sustine sursa citata.

"Numirea sa va pune liderii UE in pozitia de a nu lua in considerare dorintele ferm exprimate ale unui guvern care la inceputul lunii ianuarie a preluat presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Din fericire, cutumele UE de a face un compromis si de a respecta vointa unui stat membru nu predomina intotdeauna.

In 2017, liderii UE au ignorat obiectiile guvernului polonez si au facut o miscare corecta, numindu-l pe Donald Tusk ca presedinte al Consiliului European. Ei ar trebui sa procedeze la fel acum si sa ii dea functia lui Kovesi", incheie FT materialul.

Amintim ca, marti, Kovesi a fost desemnata in Comisia CONT cel mai potrivit candidat pentru sefia Parchetului European, iar miercuri si Comisia LIBE a decis sa o sustina pentru acest post.