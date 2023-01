Elon Musk, declarații șocante: după vaccinul împotriva Covid am simțit că mor! Am avut efecte secundare majore

Miliardarul Elon Musk a mărturisit faptul că a avut efecte secundare majore, după ce a făcut doza booster la vaccinul împotriva Covid-19. Elon Musk susține că și vărul său a avut miocardită severă.

„Am avut efecte secundare majore de la rapel. Câteva zile am simțit că mor. Sper că nu există daune permanente, dar nu știu”, a scris Musk pe rețeaua de socializare.

Postarea inițială la care răspundea Musk întreba cum ar trebui interpretate rezultatele sondajelor Rasmussen Reports, conform cărora 7% dintre adulții vaccinați anti-Covid din SUA (aproximativ 12 milioane de oameni) au raportat efecte secundare majore.

În continuarea dialogului său pe rețeaua de socializare, Musk a mai spus că vărul său mai tânăr, aflat într-o stare excelentă de sănătate, a trebuit să fie internat cu miocardită, după ce a făcut vaccinul anti-Covid.

„Și vărul meu, care este tânăr și în stare de sănătate maximă, a avut un caz grav de miocardită. A trebuit fie internat în spital,” a mai scris miliardarul american pe Twitter.

Când a fost întrebat de ce a primit al doilea rapel, Musk a spus că nu a fost alegerea lui, ci a fost nevoit să apeleze la vaccinare, întrucât era o cerință de zbor în Germania. Nu este clar la ce călătorie s-a referit Musk, dar se presupune că a vizitat Berlinul în septembrie 2020 și august 2021.

Got the J&J and thankfully nothing after that